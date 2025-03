Análisis: Conclusiones del discurso de Trump ante el Congreso de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos se presentó ante el Congreso por primera vez en su segundo mandato. La instancia no estuvo exenta de polémicas: los demócratas levantaron carteles para cuestionar su gestión y a Elon Musk.

(CNN) — El primer discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso desde su regreso al poder es tanto una celebración de sus primeros 43 días en el cargo como un intento de justificar sus acciones ante un público estadounidense que aún podría estar asimilando sus rápidos cambios.

En cuanto a aranceles, recortes gubernamentales y asuntos exteriores, Trump ha tomado medidas drásticas que han dejado a los demócratas furiosos e incluso a algunos republicanos escépticos, mientras que las capitales extranjeras han tenido que reaccionar rápidamente. Su tarea este martes fue explicar por qué.

Lo hizo, hasta cierto punto. Pero el presidente también utilizó su discurso para atacar sin descanso a sus oponentes, culpar a su predecesor y airear viejos agravios.

El presidente entró en la Cámara con mucho que decir. Su discurso batió el récord de la intervención presidencial anual ante el Congreso más larga de la historia moderna, con algo menos de una hora y 40 minutos. También fue uno de los más partidistas, sin casi ninguno de los habituales llamamientos a la unidad.

El momento inicial del discurso de Trump ayudó a crear un ambiente partidista. Otros demócratas levantaron carteles o salieron de la sala durante el discurso, desafiando los llamados de los líderes a mostrar moderación.

Y el presidente hizo pocos esfuerzos por bajar la temperatura, reprendiendo repetidamente a los demócratas por no ayudar a avanzar su agenda. Señaló en su dirección cuando se refirió a los “lunáticos de izquierda radical” e incluso utilizó su apodo despectivo de “Pocahontas” para referirse a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren.

Siempre en modo campaña

A lo largo de su discurso, Trump se centró en los temas de la guerra cultural que entusiasman a su base, prometiendo borrar la “conciencia” de la sociedad y promocionando algunas de sus medidas ejecutivas más divisivas.

Lamentó lo que llama la injusticia de la acción afirmativa y promocionó sus esfuerzos para hacer retroceder los derechos de las personas transgénero y los programas de diversidad.

“Estamos eliminando las políticas ‘wokeness’ de nuestras escuelas y de nuestras fuerzas armadas y ya está fuera, y está fuera de nuestra sociedad. No la queremos”, dijo Trump. “Lo ‘wokeness’ es un problema. Lo ‘wokeness’ es malo. Se ha ido”.

Trump utilizó a los invitados en el palco de la primera dama para ilustrar su punto, incluidas las atletas femeninas, los padres de niños asesinados por inmigrantes indocumentados y una madre cuya hija, según Trump, había sido “transicionada socialmente en secreto” en la escuela.

Trump enmarcó las medidas como parte de su “revolución del sentido común”, aunque cada una de las cuestiones parecía diseñada principalmente para atraer a su base.

En lugar de tender puentes entre los partidos, las líneas subrayaron el modo de campaña perpetua en el que opera Trump, incluso cuando ya no se postula para ningún cargo.

Ritmo rápido de cambio

Los decretos que están remodelando el Gobierno federal han llegado rápida y furiosamente en el primer mes y medio de Trump; su equipo es mucho más experimentado esta vez, y el propio presidente está impaciente por cumplir sus promesas de campaña.

Sin embargo, para muchos estadounidenses, la avalancha de cambios ha sido confusa. Las encuestas muestran escepticismo sobre las prioridades de Trump. El discurso de este martes fue una oportunidad para presentar un argumento coherente.

Eligió destacar a Elon Musk, el multimillonario a cargo de las labores de eficiencia gubernamental, quien estaba sentado en las galerías.

“Está trabajando muy duro. No necesitaba esto. No necesitaba esto”, dijo Trump, antes de provocar aún más a los demócratas: “Todos aquí, incluso este lado, lo aprecian. Creo que simplemente no quieren admitirlo”, dijo, señalando a los demócratas.

Más tarde, Trump recitó una larga lista de programas cuya financiación ha sido recortada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, calificándolos engañosamente de ejemplos de fraude. Y repitió afirmaciones desacreditadas de que un número significativo de estadounidenses muertos están recibiendo prestaciones de la Seguridad Social.

Los demócratas del público enarbolaron carteles que decían “Musk roba”, pero la recitación del presidente de los esfuerzos del DOGE parecía mucho más centrada en el mensaje sobre los programas que, en su opinión, reflejan el despilfarro del dinero de los contribuyentes que en detallar cualquier ahorro real del Gobierno.

El asunto número uno

Las horas previas al discurso de Trump no fueron el telón de fondo económico que podría haber esperado. Los mercados bursátiles cayeron cuando los amplios aranceles que anunció sobre México, Canadá y China resonaron entre los inversores. Casi tan pronto como cerraron los mercados, su secretario de Comercio sugirió que podría haber un retroceso en los nuevos aranceles este miércoles.

No obstante, Trump, quien ha abogado por los aranceles desde la década de 1970, y una vez llamó “arancel” su palabra favorita, no se estaba alejando de la estrategia durante su discurso más importante del año.

“Todo lo que ellos nos arancelen, nosotros se lo arancelamos a ellos. Eso es recíproco, de ida y vuelta. Lo que ellos nos graven, nosotros se lo gravamos a ellos”, dijo en el discurso. “Ingresaremos billones y billones de dólares y crearemos empleos como nunca antes hemos visto”.

Muchos republicanos tienen profundas reservas sobre los aranceles, y los legisladores de los estados que podrían verse duramente afectados pasaron este martes al teléfono con los ayudantes de Trump expresando sus preocupaciones. Esperaban oír de Trump una explicación más completa de su plan arancelario y una explicación de cómo podrían beneficiarse los estadounidenses de a pie.

Trump fue vago en los detalles, y repitió su aliento a los agricultores para que “se diviertan mucho” vendiendo sus productos dentro de Estados Unidos (un sentimiento que expresó en las redes sociales esta semana).

Pero se mostró inflexible sobre la conveniencia de los aranceles, aun reconociendo que podrían causar dolor económico.

“Los aranceles pretenden que Estados Unidos vuelva a ser rico y grande. Y está ocurriendo, y ocurrirá con bastante rapidez”, dijo. “Habrá una pequeña perturbación, pero estamos bien con eso. No será mucho”.

Un mundo cambiado

Trump apenas pudo evitar el tema que ha dominado la última semana –la guerra en Ucrania– a pesar de que su discurso se centró en gran medida en asuntos internos.

“También estoy trabajando incansablemente para poner fin al salvaje conflicto en Ucrania”, dijo Trump.

En un momento dado, Trump esperaba anunciar durante su discurso un nuevo acuerdo sobre minerales de tierras raras con Ucrania. Pero un altercado en el Despacho Oval la semana pasada con el presidente Volodymyr Zelensky lo echó por tierra.

En su lugar, Trump volvió a hablar de sus frustraciones por la cantidad de dinero estadounidense que se ha gastado en el conflicto.

Pero también respondió positivamente a una publicación anterior en las redes sociales de Zelensky –Trump se refirió a una carta del líder ucraniano– en la que lamentaba el estallido del viernes y decía que estaba dispuesto a iniciar conversaciones de paz.

Desde que Zelensky publicó en X a primera hora de este martes, era una incógnita si sería suficiente para satisfacer a Trump y reconciliarse después de la semana pasada.

“Aprecio que haya enviado esta carta”, dijo, sin decir cuándo podría intentar hablar de nuevo con Zelensky.

Culpando a Biden

Trump ha hecho de su predecesor, el expresidente Joe Biden, una figura central de su segunda presidencia, culpándolo de todo, desde los precios más altos hasta los conflictos extranjeros.

El discurso de este martes no fue una excepción. Acusó a Biden de dejarle problemas que van desde el alto precio de los huevos hasta autorizar demasiado dinero para Ucrania, según extractos del discurso.

“Como saben, heredamos, de la última administración, una catástrofe económica y una pesadilla inflacionaria”, dijo Trump en su discurso.

Más tarde, refiriéndose a los intentos de aprobar un proyecto de ley de fronteras el año pasado, Trump dijo que en lugar de una nueva legislación, “todo lo que realmente necesitábamos era un nuevo presidente”.

Cada presidente hereda obstáculos dejados por la administración anterior. Sin embargo, cuánto tiempo más Trump puede culpar a Biden por los desafíos continuos del país está por verse. Eventualmente, los votantes miran al titular del cargo para resolver sus problemas, no para culparlos a alguien más.

Los demócratas responden

La senadora Elissa Slotkin, la novata de Michigan que presentó la réplica de los demócratas, recibió una de las tareas más infamemente ingratas de la política.

Fue breve y concisa. Comenzó acusando a Trump –y, deliberadamente, a Musk– de adoptar un enfoque “imprudente” y “caótico” para reformar el Gobierno federal.

Condenando la reprimenda a Zelensky desde el Despacho Oval, afirmó que Ronald Reagan estaría “revolcándose en su tumba”.

Reconoció que los estadounidenses quieren un cambio, pero, según sus propias palabras, el cambio que Trump está ejecutando corre el riesgo de causar daños fundamentales al país.

Su enfoque objetivo contrasta con el de otros demócratas, que han tratado de canalizar la indignación en su oposición a Trump.

En cambio, Slotkin alentó a los demócratas a adoptar la acción, no la ira: “Elijan solo un tema que les apasione y participen. Y el desplazamiento hacia la catástrofe no cuenta”, dijo.