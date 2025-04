Amazon habría presentado una oferta para comprar TikTok

El gigante del comercio tecnológico habría presentado la oferta a través de una carta dirigida al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. La acción ocurre a pocos días del término del plazo para que la aplicación cambie de dueño.

El gigante del comercio tecnológico, Amazon, presentó una oferta para comprar la totalidad de TikTok.

Según consigna The New York Times, la noticia fue confirmada por tres personas familiarizadas con la oferta, y varias partes involucradas en las negociaciones no estarían tomando en serio lo ofrecido por la industria lidera Jeff Bezos.

Cabe recalcar que este 5 de abril se cumple la fecha límite para que la empresa matriz de la popular aplicación de videos, ByteDance, pueda ser vender la app, o, en cambio, enfrentarse a ser prohibida en Estados Unidos.

De acuerdo al citado medio, la oferta fue presentada a través de una carta dirigida al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de comercio, Howard Lutnick.

En enero pasado, el presidente Donald Trump amplió el plazo para evitar la prohibición de la app, que fue “cerrada” por cerca de 24 horas en Estados Unidos, aunque luego se restableció su acceso.

Y en su oportunidad, además, manifestó su deseo de poder salvar TikTok.

Así, el NY Times recogió que el mandatario tiene previsto reunirse con altos funcionarios de la Casa Blanca para abordar el futuro de la reconocida aplicación.

Según se ha señalado, podría existir un acuerdo que implicaría la incorporación de nuevos inversores norteamericanos (Oracle y Blackstone). De todos modos, no se tiene claridad sobre si dicha agrupación cumpliría con los requisitos establecidos por la normativa federal.