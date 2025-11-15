Alto cargo de UNRWA acusa a Israel de violar el derecho internacional al bloquear ayuda vital para Gaza

Una alta funcionaria de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) acusó a Israel de violar el derecho internacional humanitario al mantener restricciones sobre el flujo de ayuda hacia Gaza. Natalie Boucly, subcomisionada general del organismo, sostuvo que el mundo debe aumentar la presión sobre el gobierno israelí para permitir la entrada sin obstáculos de asistencia, crucial con la llegada del invierno.

Boucly reveló que la UNRWA tiene suficiente comida y artículos esenciales para llenar 6.000 camiones, suficientes para toda la población durante tres meses, pero esta ayuda permanece retenida en Jordania y Egipto. “Nuestros suministros podrían proporcionar comida… para toda la población durante unos tres meses. Y eso está sentado afuera, sin poder entrar”, afirmó. Estimó que solo ingresa a Gaza cerca de la mitad de los camiones diarios necesarios.

La advertencia sobre una generación traumada

La funcionaria hizo referencia a una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que obliga a Israel a garantizar los suministros esenciales en el territorio ocupado. Boucly también alertó sobre el riesgo de que la desesperación alimente más violencia, argumentando que “a menos que ofrezcas algo a estos niños… no podemos excluir otro ataque terrorista”.

Según reportó The Guardian, la representante subrayó que la UNRWA es insustituible en su labor, la cual se ve obstaculizada incluso por la prohibición de ingresar lápices y cuadernos a la franja.