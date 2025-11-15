Mundo franja de gaza

Alto cargo de UNRWA acusa a Israel de violar el derecho internacional al bloquear ayuda vital para Gaza

Por CNN Chile

15.11.2025 / 13:59

{alt}

La agencia de la ONU alerta que tiene suministros para tres meses retenidos fuera de la franja, mientras la población enfrenta hambre e invierno sin recursos esenciales.

Una alta funcionaria de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) acusó a Israel de violar el derecho internacional humanitario al mantener restricciones sobre el flujo de ayuda hacia Gaza. Natalie Boucly, subcomisionada general del organismo, sostuvo que el mundo debe aumentar la presión sobre el gobierno israelí para permitir la entrada sin obstáculos de asistencia, crucial con la llegada del invierno.

Boucly reveló que la UNRWA tiene suficiente comida y artículos esenciales para llenar 6.000 camiones, suficientes para toda la población durante tres meses, pero esta ayuda permanece retenida en Jordania y Egipto. “Nuestros suministros podrían proporcionar comida… para toda la población durante unos tres meses. Y eso está sentado afuera, sin poder entrar”, afirmó. Estimó que solo ingresa a Gaza cerca de la mitad de los camiones diarios necesarios.

La advertencia sobre una generación traumada

La funcionaria hizo referencia a una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que obliga a Israel a garantizar los suministros esenciales en el territorio ocupado. Boucly también alertó sobre el riesgo de que la desesperación alimente más violencia, argumentando que “a menos que ofrezcas algo a estos niños… no podemos excluir otro ataque terrorista”.

Según reportó The Guardian, la representante subrayó que la UNRWA es insustituible en su labor, la cual se ve obstaculizada incluso por la prohibición de ingresar lápices y cuadernos a la franja.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

País Elecciones 2025: ¿Cómo estará el tiempo en Santiago?
Evelyn Matthei pide a Chile Vamos acusación constitucional contra juez de la Corte Suprema por caso Muñeca Bielorrusa
Vivanco acusa "show" tras prisión preventiva en caso Muñeca Bielorrusa: “Evaluaré todos los caminos para evitar que se me culpe”
Explosión e incendio de magnitudes catastróficas desatan el caos en el polígono industrial de Ezeiza
Confirman que acusación constitucional contra Diego Pardow se votará el día después de las elecciones
La selección chilena saca la cara y logra vencer a Rusia por 2-0 en Sochi