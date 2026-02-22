Alrededor de 7.500 vuelos en EE.UU. han sido cancelados para este domingo y lunes: Gran tormenta se dirige a Nueva York

El pronóstico ha sido incierto durante días, pero finalmente se ha centrado en una gran tormenta desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra, incluyendo Nueva York, Boston y otras grandes ciudades.

(CNN En Español – CNN Chile) — Una tormenta de nieve de gran magnitud y alto impacto está a punto de azotar partes del noreste de EE.UU. con ventiscas, fuertes nevadas y vientos fuertes.

La tormenta se intensificará rápidamente y se convertirá en una bomba ciclónica frente a la costa este a partir del domingo, lo que significa que estamos a solo un día de la llegada de sus peores condiciones.

Más de 35 millones de personas en todo el noreste están bajo alerta de ventisca debido a la combinación de intensas nevadas y vientos destructivos causados la bomba ciclónica que se aproxima.

Técnicamente, para que haya una ventisca, se necesitan vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 56 km/h y una visibilidad de 400 metros o menos durante al menos 3 horas consecutivas.

Este tipo de condiciones son poco frecuentes y solo se dan en las tormentas invernales más potentes, por lo que las alertas por ventisca también son poco frecuentes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hace años que el noreste no veía alertas por ventisca tan generalizadas, ni siquiera alertas en absoluto.

¿Qué esperar?

Se esperan impactos importantes e incluso localmente extremos desde partes de la península de DelMarVa hasta el este de Pensilvania, gran parte de Nueva Jersey, el área triestatal de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra, según el Índice de Severidad de Tormentas Invernales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Esto significa que viajar será peligroso o imposible y se prevén cierres generalizados.

Aún existen algunas diferencias sutiles en la trayectoria pronosticada de la tormenta que podrían aumentar o disminuir los totales de nieve en algunos lugares, pero la tormenta será muy fuerte de todas formas. La mayor cantidad de nieve, potencialmente de 30 a 35 centímetros, probablemente caerá cerca, al este o sureste de la Interestatal 95, desde los alrededores de Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York y Boston.

Esta sería la primera tormenta que deja más de 30 centímetros de nieve en el Central Park de Nueva York en poco más de cinco años. Una gran tormenta invernal hace aproximadamente un mes estuvo cerca de esa marca al dejar caer 29 centímetros.

La nieve será intensa y húmeda, del tipo que se adhiere a las ramas de los árboles y a los cables eléctricos. Al combinarse con ráfagas de viento superiores a 64 km/h, las ramas de los árboles podrían romperse y es posible que se produzcan cortes de electricidad dispersos. Se esperan ráfagas aún más fuertes, de hasta 90 km/h, a lo largo de la costa.

Los fuertes vientos empujarán el agua del océano hacia la costa como la marejada ciclónica de un huracán, lo que podría provocar inundaciones costeras de moderadas a localmente importantes desde Delaware y Nueva Jersey hasta Long Island y el sur de Nueva Inglaterra. Se esperan niveles máximos de agua con la marea alta, ya sea a última hora de la noche del domingo o a primera hora de la mañana de este lunes.

¿Cuándo se producirá el peor momento de la tormenta?

Todo comenzará durante este domingo, cuando se desarrolle lluvia y nieve desde partes de Nueva York hasta el Atlántico Medio. La lluvia se transformará en nieve con la llegada de aire más frío.

Las condiciones empeorarán drásticamente el domingo por la noche y durante la noche a medida que la tormenta se intensifique rápidamente frente a la costa. Fuertes vientos y nieve que caerá a un ritmo de 2,5 cm o más por hora se expandirán hacia el norte desde el Atlántico medio hasta el sur de Nueva Inglaterra.

El peor momento de la tormenta seguirá azotando zonas desde Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra al amanecer de este lunes. Viajar será peligroso o imposible en estas zonas, y se esperan ventiscas a lo largo de la costa.

La nieve y los fuertes vientos disminuirán de sur a norte durante la tarde. Para este lunes por la noche, la tormenta prácticamente estará remitiendo, pero algunas partes de Nueva Inglaterra aún estarán sufriendo sus últimos efectos.

Esta nota fue actualizada con nueva información.