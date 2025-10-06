Alpinista que transmitía en vivo por TikTok murió tras caer desde un acantilado en Yosemite

El joven de 23 años, conocido por registrar sus aventuras en redes sociales, falleció tras caer desde una altura superior a 700 metros mientras escalaba la ruta Sea of Dreams.

El influencer y alpinista estadounidense Balin Miller, de 23 años, murió el pasado miércoles 1 de octubre mientras escalaba El Capitán, la emblemática formación rocosa del Parque Nacional de Yosemite, en California.

Según los reportes, Miller había completado exitosamente la ruta Sea of Dreams cuando intentó recuperar parte de su equipo que había quedado atascado. En ese intento, al manipular su equipaje, sufrió una caída desde una altura estimada entre 700 y 730 metros.

Las investigaciones preliminares indican que la cuerda utilizada carecía de un nudo tope en el extremo, lo que provocó que descendiera más allá del límite seguro.

El accidente fue registrado en vivo, ya que Miller acostumbraba a documentar todas sus expediciones con cámaras, y en ese momento otra persona transmitía la escena a través de TikTok. El joven falleció instantáneamente.

A través de un comunicado, su madre, Jeanine Girard-Moorman, expresó su dolor.

“Necesito compartir lo inimaginable: mi hermoso hijo Balin Miller perdió la vida mientras escalaba. El 1 de octubre, mientras intentaba alcanzar la cima de la ruta Sea of Dreams en El Capitán, ocurrió un accidente que le costó la vida. Tengo el corazón destrozado. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla. El mundo ha perdido a un alma extraordinaria y nuestros corazones están destrozados”.