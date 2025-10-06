Mundo estados unidos

Alpinista que transmitía en vivo por TikTok murió tras caer desde un acantilado en Yosemite

Por CNN Chile

06.10.2025 / 10:47

{alt}

El joven de 23 años, conocido por registrar sus aventuras en redes sociales, falleció tras caer desde una altura superior a 700 metros mientras escalaba la ruta Sea of Dreams.

El influencer y alpinista estadounidense Balin Miller, de 23 años, murió el pasado miércoles 1 de octubre mientras escalaba El Capitán, la emblemática formación rocosa del Parque Nacional de Yosemite, en California.

Según los reportes, Miller había completado exitosamente la ruta Sea of Dreams cuando intentó recuperar parte de su equipo que había quedado atascado. En ese intento, al manipular su equipaje, sufrió una caída desde una altura estimada entre 700 y 730 metros.

Las investigaciones preliminares indican que la cuerda utilizada carecía de un nudo tope en el extremo, lo que provocó que descendiera más allá del límite seguro.

El accidente fue registrado en vivo, ya que Miller acostumbraba a documentar todas sus expediciones con cámaras, y en ese momento otra persona transmitía la escena a través de TikTok. El joven falleció instantáneamente.

A través de un comunicado, su madre, Jeanine Girard-Moorman, expresó su dolor.

“Necesito compartir lo inimaginable: mi hermoso hijo Balin Miller perdió la vida mientras escalaba. El 1 de octubre, mientras intentaba alcanzar la cima de la ruta Sea of Dreams en El Capitán, ocurrió un accidente que le costó la vida. Tengo el corazón destrozado. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla. El mundo ha perdido a un alma extraordinaria y nuestros corazones están destrozados”.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Negocios Hubo más de 90 mil compras solo en la primera hora del CyberMonday: ¿Hasta cuando se extienden las ofertas?
Montes y dichos sobre presencia de "mano derecha" de dueño de terreno tomado en comando de Jara: "Se transformó en algo que no era lo que se dijo"
Continúan roces entre ministro Montes y Jeannette Jara tras dichos sobre reconstrucción en Valparaíso
Escenario sin Matthei en segunda vuelta: Presidente de la UDI dice que apoyarán “a quien compita contra Jeannette Jara”
Chile vs. México: ¿A qué hora, cuándo y dónde ver en vivo el partido por los octavos de final del Mundial Sub 20?
Aumentan casos de cáncer en personas menores de 50 años: ¿Qué patrones explicarían el alza?