(CNN) – Kira Yarmysh, vocera de Alexey Navalny, anunció que al disidente ruso se le mantendrá en régimen de aislamiento durante otros 15 días.

“Es la decimocuarta vez [que vuelve al régimen de confinamiento solitario]”, dijo Yarmysh a través de su cuenta de Twitter. y agregó que con esto “ahora pasará allí un total de 158 días”.

1/2 Alexey Navalny has been put back in the SHIZO for another 15 days. This is the 14th time. He will now spend a total of 158 days there.

“Normalmente, tras cumplir una condena en el SHIZO [celda de aislamiento], un preso queda en libertad al menos una noche, pero no fue el caso de Alexey. Se le ha impuesto una nueva condena sin que se le haya liberado en absoluto de la celda de castigo“, dijo la vocera

Navalny afirmó en citas publicadas en su cuenta oficial de Twitter: “Ayer, después de que pasaran otros 15 días [en la celda de aislamiento], me volvieron a meter inmediatamente en la misma celda SHIZO nº 11… Normalmente, después de 15 días en el SHIZO, el preso debe pasar al menos un día en una celda normal antes de pasar otros 15 días en el SHIZO. Así que he roto el sistema, aunque no de la forma que esperaba”.

I was worried that I would bore you with monotonous posts along the lines of "I've spent 15 days in the SHIZO, got released for a day, and then they put me back in the SHIZO for another 15 days".

But life itself has brought some variety to this. Yesterday, after another 15 days…

— Alexey Navalny (@navalny) April 26, 2023