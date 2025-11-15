Alerta de bomba provocó evacuación de oficinas de la cadena BFMTV en Francia: Amenaza “fue cancelada”

"Tras la intervención de las fuerzas del orden, nuestros equipos han regresado a las instalaciones", informó la cadena de noticias parisina.

La cadena BFMTV de Francia informó que sus oficinas en París fueron evacuadas luego de una alerta de seguridad.

“Nuestras oficinas fueron evacuadas tras una alerta de seguridad. La policía está en el lugar realizando inspecciones”, informó el medio en sus redes sociales.

Nos locaux ont été évacués suite à une alerte de sécurité. Les forces de l’ordre sont sur place pour mener les vérifications. Nos programmes sont temporairement perturbés sur l’ensemble des antennes RMC BFM. Nos équipes se mobilisent pour un retour à l’antenne au plus vite. Merci… — BFMTV (@BFMTV) November 15, 2025

“Nuestra programación se encuentra temporalmente interrumpida en todos los canales de RMC y BFM. Nuestros equipos están trabajando para volver a la programación lo antes posible. Gracias por su comprensión”, añadieron.

Más tarde, la cadena comunicó que “la amenaza de bomba ha sido cancelada. Tras la intervención de las fuerzas del orden, nuestros equipos han regresado a las instalaciones. Las emisoras RMC y BFM están reanudando gradualmente su programación. Gracias por su paciencia y confianza, y gracias a la policía por su rápida respuesta”.