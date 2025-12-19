Mundo alemania

Alemania condena a más de 8 años de prisión a hombre que drogó, abusó sexualmente y grabó a su esposa durante años

Por Niamh Kennedy, Saskya Vandoorne, Caroline Baum CNN International

19.12.2025 / 14:39

El caso, que evoca el escándalo de Dominique Pelicot en Francia, expone vacíos legales y la circulación de contenido de abuso sexual en plataformas digitales.

(CNN) – Un tribunal de Alemania declaró culpable a Fernando P., de 61 años, y lo condenó a 8 años y 6 meses de prisión por drogar, violar y filmar a su esposa de manera reiterada, compartiendo luego los videos en internet.

El conserje escolar cometió los abusos en el domicilio conyugal entre 2018 y 2024, en lo que el tribunal calificó de violación “la esfera más íntima” de la víctima.

Un caso que presiona por un cambio legal

Este juicio, el primero de su tipo en Alemania, generó comparaciones con el caso del francés Dominique Pelicot. Activistas del grupo Nur Ja Heisst Ja (Solo sí significa sí) señalaron que el caso evidencia graves vacíos legales, pues la ley alemana aún se basa en el principio de “no significa no”, en lugar de exigir un consentimiento afirmativo.

Además, destacaron que la posesión de contenido de violación sigue siendo legal en el país, un vacío que iniciativas políticas buscan corregir.

