Alcalde de Nueva York cuestiona captura de Maduro: “Atacar unilateralmente a una nación soberana constituye un acto de guerra”

Zohran Kwame Mamdani afirmó que fue informado de la captura del mandatario venezolano y cuestionó la acción militar, advirtiendo efectos directos en la comunidad venezolana que reside en Nueva York.

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, afirmó que fue informado sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa por fuerzas militares de Estados Unidos, así como sobre su posible encarcelamiento bajo custodia federal en la ciudad.

En una declaración pública, Mamdani sostuvo que “atacar unilateralmente a una nación soberana constituye un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional”, y cuestionó lo que calificó como una búsqueda de cambio de régimen.

El alcalde advirtió que la situación impacta directamente a Nueva York, donde decenas de miles de venezolanos residen, y aseguró que su prioridad es la seguridad de esa comunidad y del conjunto de los neoyorquinos.

Añadió que su administración monitorea el desarrollo de los hechos y emitirá directrices cuando corresponda.