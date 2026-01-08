Agentes federales dispararon a dos personas en Portland a menos de un día de lo ocurrido en Minneapolis

La pareja está hospitalizada luego que agentes de protección fronteriza les dispararan tras intentar detener el vehículo en que se transportaban. Esto ocurre a horas de la muerte de una mujer en Minneapolis en manos de agentes de ICE.

(CNN) – Dos personas están hospitalizadas después de que agentes federales les dispararan, dijo la Oficina de Policía de Portland en un comunicado.

No está claro de inmediato cuál es su estado. La oficina del FBI en Portland informó en una publicación en X que el tiroteo involucró a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y que están liderando la investigación.

Hoy a las 2:18 p. m. (hora del Pacífico), agentes de policía de Portland acudieron a la cuadra 10200 de Southeast Main Street tras recibir un reporte de tiroteo, según el comunicado. Los agentes confirmaron la participación de agentes federales en el tiroteo.

A las 14:24, los agentes acudieron al lugar del incidente, donde dos personas habían recibido disparos cerca de la avenida 146 noreste y East Burnside, y fueron trasladadas al hospital, según el comunicado. No se sabe con certeza por qué se informaron las diferentes ubicaciones.

“Aún estamos en las primeras etapas de este incidente”, dijo el jefe Bob Day. “Entendemos la intensa emoción y tensión que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para obtener más información”.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más información.