Todos los integrantes de una familia bajaron de un vuelo en Estados Unidos luego que el hijo de 3 años con autismo no pudiera mantener puesta su mascarilla y fuera removido del viaje por la aerolínea.

Alyssa Sadler, madre del pequeño, contó que ese día regresaban Midland a Hosuton, pero no lo pudieron hacer.

Las políticas de la aerolínea Southwest indicaban que todo pasajero debía usar este elemento de protección, debido a la actual pandemia mundial.

Sin embargo, al intentar ponérsela el niño comenzó a sufrir un colpaso nervioso. “Estaba gritando. Le estaba dando un ataque. Gritaba ‘no, no, no’”, dijo la mujer a CNN.

Ella explica que el niño tiene un desorden del procesamiento sensorial (TPS) que se aguzida cuando cosas están en contacto con su cara.

Pese a que el niño tenía un documento médico que acreditaba su condición, la tripulación hizo caso omiso a esto y no permitió que volara. Producto de esto, la familia no pudo viajar.

“Creo que es necesario que exista alguna medida para los niños o incluso los adultos con discapacidades que no pueden usar una mascarilla. Deberían tener algún tipo de excepción”, agregó Sadler.

Luego que se conociera el caso, la empresa emitió una declaración a través de sus redes sociales: “Si un cliente no puede usar una mascarilla por cualquier motivo, Southwest lamenta no poder transportar a la persona”.

