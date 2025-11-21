Ultimátum de Trump a Zelenski: Ucrania advierte que el plan para terminar la guerra los obligaría a elegir si perder dignidad

El presidente ucraniano afirmó que el país atraviesa “uno de los momentos más difíciles” de su historia y acusó que la propuesta estadounidense favorece ampliamente las demandas del Kremlin.

(Con información de CNN) – Ucrania enfrenta un dilema crítico tras conocerse los detalles del plan de 28 puntos elaborado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Rusia. Según advirtió este viernes el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenski, la iniciativa obligaría a Kiev a optar entre la pérdida de su dignidad nacional o el riesgo de quedar sin el respaldo de su principal aliado internacional.

“La presión sobre Ucrania está en su punto más intenso”, afirmó Zelenski en su mensaje diario. “El país puede enfrentar una elección muy difícil: la pérdida de dignidad, el riesgo de perder a un socio clave, 28 puntos extremadamente complejos o un invierno muy duro”.

La propuesta estadounidense —cuya autenticidad fue confirmada por un funcionario de EE.UU.— exige que Ucrania ceda territorio, limite el tamaño de sus fuerzas armadas y renuncie a un eventual ingreso a la OTAN, todas condiciones históricas del Kremlin para aceptar un alto al fuego. El documento incluye además un llamado al cese de hostilidades, la creación de un fondo global de reconstrucción y un comité de supervisión encabezado por el presidente estadounidense.

Tras la filtración del plan, varios líderes europeos manifestaron su apoyo inmediato a Ucrania. En una llamada conjunta con Zelenski, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer coincidieron en la necesidad de proteger los intereses estratégicos de Europa y de Ucrania.

Según un comunicado del gobierno alemán, la posición común establece que cualquier acuerdo debe “garantizar que la línea de contacto sea el punto de partida para un entendimiento” y que las fuerzas ucranianas mantengan la capacidad de defender su soberanía.

El documento establece que Crimea, Luhansk y Donetsk sean reconocidos “como de facto rusos”, condición considerada inaceptable por Kiev. También plantea que Ucrania retire sus tropas de sectores de la región de Donetsk que todavía controla, transformando esa zona en un corredor desmilitarizado “internacionalmente reconocido como perteneciente a la Federación Rusa”.

Varios puntos recuerdan las posiciones que Moscú presentó durante las negociaciones fallidas de Estambul en 2022, cuando las fuerzas rusas ocupaban una porción mayor del territorio ucraniano.

“No voy a traicionar a Ucrania”

Zelenski afirmó que trabajará “de manera tranquila y rápida” con Estados Unidos y sus aliados para buscar una alternativa, pero reiteró que no aceptará ninguna propuesta que implique una rendición encubierta

“Presentaré argumentos, persuadiré, ofreceré alternativas, pero no daremos al enemigo ningún motivo para decir que Ucrania no quiere la paz o que obstaculiza el proceso”, sostuvo. “No voy a traicionar a Ucrania”.

El mandatario ucraniano señaló que confía en el respaldo de sus “amigos europeos” mientras se desarrollan las conversaciones diplomáticas en torno al controversial plan.