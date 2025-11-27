Adolf Hitler busca la reelección para su partido en Namibia

Adolf Hitler Uunona, de 59 años, se perfila como el ganador en el distrito de Ompundja. El representante del partido de izquierda aclaró que su padre desconocía el peso histórico del nombre al momento de bautizarlo y aseguró que no tiene intenciones de dominación mundial.

Un hecho que parece sacado de una ficción política está a punto de concretarse en el suroeste de África. Adolf Hitler Uunona, un político de 59 años, se encuentra a un paso de ganar las elecciones en Namibia, específicamente en el distrito electoral de Ompundja, ubicado en la región norteña de Oshana.

Uunona, miembro del partido de izquierda Swapo, cuenta con un amplio respaldo popular. En los comicios anteriores de 2020, logró una victoria contundente al obtener el 85% de los votos, lo que le permitió acceder a su primer periodo en el cargo regional.

El origen de un nombre polémico

La coincidencia homónima con el dictador alemán tiene una explicación histórica. Namibia fue una colonia alemana entre 1884 y 1915, periodo que dejó una huella cultural en el país, incluyendo la prevalencia de nombres y topónimos germánicos en diversas comunidades.

El político ha explicado en diversas entrevistas que su padre fue el responsable de su nombre, aunque sin malas intenciones. Según Uunona, su progenitor “probablemente no entendía lo que representaba Adolf Hitler” en la historia mundial.

“De niño, lo consideraba un nombre totalmente normal. Solo al crecer comprendí que este hombre quería conquistar el mundo entero. No tengo nada que ver con nada de esto”.

Para evitar confusiones ideológicas, Adolf Hitler Uunona ha sido enfático en distanciarse de la figura del líder nazi. En su vida cotidiana, suele presentarse simplemente como Adolf Uunona y ha aclarado públicamente sus intenciones políticas.

“El hecho de que tenga este nombre no significa que quiera conquistar Oshana”, declaró, descartando cualquier ambición expansionista o autoritaria.

A pesar del revuelo internacional que causa su identidad cada vez que hay elecciones, el político descartó la posibilidad de realizar un trámite legal para modificarlo. Según explicó, su nombre ya figura en todos sus documentos oficiales, por lo que considera que “es demasiado tarde” para realizar un cambio a estas alturas de su carrera en África.