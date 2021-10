14 canguros aparecieron muertos en dos sitios cerca de la bahía de Batemans, en Nueva Gales del Sur (Australia), el pasado sábado. Las autoridades inmediatamente comenzaron una investigación para encontrar a los responsables de la matanza.

Este lunes, la policía australiana anunció la detención de dos adolescentes de 17 años. Los jóvenes fueron acusados de golpear y matar imprudentemente a los animales y deberán comparecer ante el tribunal el próximo 22 de noviembre.

De acuerdo con la ley de Nueva Gales del Sur, cualquier persona condenada por crueldad animal enfrenta hasta cinco años de cárcel y una multa cercana a los US$ 15 mil.

A single surviving joey was located nearby on Saturday morning by a member of the public. She has been aptly nicknamed ‘Hope' and is now in care with local WIRES member Shelley. We will continue to update you on Hope’s progress. pic.twitter.com/UHErlyJBzP

— WIRES (@WIRESWildlife) October 11, 2021