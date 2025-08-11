“Oaxaca Slip-On”: Adidas es acusado de apropiación cultural tras presentar zapatos similares a los tradicionales huaraches

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la defensa del patrimonio cultural y advirtió que, si no se llega a un acuerdo, se recurrirá a instancias legales.

(EFE) – El gobernador del sureño estado mexicano de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se analiza una posible denuncia por la presunta apropiación cultural de unos huaraches de un diseñador en colaboración con la marca Adidas y plagio por el uso del nombre del estado en el diseño.

El diseño fue presentado oficialmente hace dos semanas en el Museo de Arte de Puerto Rico y es el modelo de huaraches “Oaxaca Slip-On” del diseñador de moda mexicano-estadounidense Willy Chavarría, quien elaboró su diseño inspirado en el calzado tradicional de Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte de Oaxaca.

El diseño de Chavarría utiliza el huarache tradicional de cuero con el tejido clásico cruzado y lo mezcla con una suela alta tipo ‘sneaker’, parte de la estética de Adidas.

“Estos huaraches son del estilo de Yalalag, estamos por primera vez viendo a este diseñador que se llama Willy Chavarría, está en colaboración con Adidas y presentó este modelo de huarache reinterpretado, que es propio de Oaxaca”, dijo Jara Cruz en conferencia de prensa al leer una nota informativa de un medio de comunicación.

“Es un huarache muy bonito, no sé si lo han visto ustedes (…) vamos a pedirle también a nuestros hermanos yalaltecos que trabajemos juntos para poder meter una denuncia (…) no sé quién sea Willy Chavarría”, añadió.

El mandatario estatal, quien se enteró por medio de la publicación que el diseño llevaba el nombre de Oxaca, recordó que no se puede usar el nombre del estado y si fuese así, pues se tendrá que presentar una denuncia porque efectivamente el nombre de Oaxaca no se puede utilizar.

Adidas comienza diálogo con México sobre las sandalias inspiradas en huaraches oaxaqueños

La empresa Adidas se contactó con el Gobierno de Oaxaca para abordar la polémica.

“Ya se puso en contacto Adidas con el Gobierno del estado de Oaxaca, van a iniciar pláticas, y llevan el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) porque así lo dicta la Ley de Patrimonio”, informó el viernes Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La carta está firmada por la directora legal de la empresa Adidas México, Karen Vianey González Vargas, en representación de Jorge Dionne, director general de la marca en México y dirigida al gobernador Jara.

La intención principal de la carta es buscar una reparación del daño al municipio de Villa Hidalgo Yalálag, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca.

“Solicitamos de la manera más atenta una reunión virtual con su oficina con el objetivo de dialogar de forma directa sobre los puntos planteados en su oficio y explorar, de la mano de su autoridad, los pasos que permitan avanzar hacia una reparación del daño con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag”, dice la misiva.

La Presidente de México, Claudia Sheinbaum, expresó que los huaraches se tratan de “una propiedad intelectual colectiva” por lo que “tiene que haber un resarcimiento. Tiene que cumplirse con la Ley de Patrimonio”.

La mandataria también afirmó que, si las conversaciones entre la empresa y el Gobierno no se resuelven, se tomarían vías legales, que se están estudiando.

Además, se anunció que se está trabajando en una ley que refuerza la actual en materia de protección del patrimonio.