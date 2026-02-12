Mundo reino unido

Acusan a adolescente de 13 años de intentar asesinar a dos niños en un colegio de Londres: Los apuñaló

12.02.2026 / 07:28

Las autoridades señalaron que, por el momento, el ataque no está considerado como acto terrorista.

(EFE) – Un adolescente de 13 años fue acusado de intentar asesinar con arma blanca el pasado martes a dos niños a los que apuñaló en una escuela de Brent, en el noroeste de la capital británica, informó este jueves la Policía Metropolitana de Londres (Met).

El chico, cuya identidad no ha sido facilitada por razones legales al ser menor de edad, fue acusado la pasada noche de apuñalar a dos niños de 12 y 13 años y este mismo jueves deberá comparecer ante la Corte Juvenil de Magistrados de Westminster (Londres), donde un juez le presentará formalmente los cargos.

Según la Policía, los dos menores atacados fueron trasladados a un hospital con heridas de arma blanca y permanecen ingresados en condición estable.

La comandante Helen Flanagan, de la Met, señaló en el comunicado que se trata de unos cargos “extremadamente graves” y agregó que las fuerzas del orden siguen apoyando a las víctimas y a sus familias, así como a la comunidad escolar tras el incidente del martes.

Si bien el chico ya ha sido imputado, Flanagan informó de que la investigación de lo ocurrido continúa, al tiempo que agradeció al colegio y a la comunidad local por el apoyo en los últimos días.

Las fuerzas del orden han puntualizado que, por el momento, el ataque no está considerado como acto terrorista.

