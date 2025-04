Fue acusado de violencia intrafamiliar en 2021: El inesperado giro del caso de Kilmar Ábrego, migrante deportado por error

Su esposa, Jennifer Vásquez, quien presentó la denuncia en 2021, ahora clama públicamente por su liberación, mientras crecen las críticas al sistema migratorio estadounidense.

Este miércoles se dio a conocer que Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado erróneamente desde Estados Unidos a El Salvador, tenía una orden de protección temporal en su contra desde 2021.

La orden fue solicitada por su esposa, Jennifer Vásquez, quien lo acusó de violencia doméstica.

En la denuncia, la mujer relató un episodio ocurrido el 4 de mayo de ese año, en el que Ábrego García presuntamente la golpeó con un objeto y la mantuvo retenida en contra de su voluntad, consignó ABC News.

De acuerdo con el reporte, Vásquez detalló además que durante la misma jornada el hombre la habría agredido físicamente en el rostro, provocándole una herida sangrante en uno de sus ojos.

La denuncia también describe un momento de tensión cuando la mujer le comunicó que debía salir a una tienda. Supuestamente, Ábrego reaccionó con furia, gritándole y arrancándole la ropa.

“No dejaré de luchar hasta verlo vivo”

Pese a los antecedentes judiciales, Jennifer Vásquez compareció este martes ante la prensa, antes del inicio de una audiencia en Maryland relacionada con el caso, para expresar su apoyo al migrante:

“No dejaré de luchar hasta ver a mi esposo con vida. Kilmar, si me oyes, mantente fuerte. Dios no se ha olvidado de ti. Nuestros hijos preguntan cuándo volverás a casa”, declaró visiblemente afectada.

Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue deportado junto a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños el pasado 15 de marzo. Todos fueron trasladados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad en El Salvador, bajo acusaciones de pertenecer a estructuras criminales.

En su caso, fue vinculado presuntamente a la Mara Salvatrucha (MS-13), mientras que los migrantes venezolanos fueron señalados como miembros del grupo Tren de Aragua.

La deportación errónea de Ábrego García ha desatado críticas por fallas en el proceso migratorio de Estados Unidos y encendido las alarmas sobre posibles violaciones a los derechos humanos. El caso sigue en desarrollo.