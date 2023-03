En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a marchar, protestar y manifestar pacíficamente en las diferentes ciudades a lo largo del mundo.

En Chile, miles de mujeres marcharon en diferentes sectores del país, entre cánticos y pancartas, las manifestantes piden mayor seguridad, fin de la violencia de género e igualdad en aspectos laborales, exigencias que el movimiento feminista viene arrastrando desde hace años.

Las manifestaciones en la capital se realizaron de manera pacífica y aunque se registraron incidentes, estos fueron más bien aislados. Según información entregada por Carabineros se registraron incidentes por parte de sujetos encapuchados en diferentes puntos de la Alameda.

Aunque la situación en nuestro país no tuvo mayores consecuencias, alrededor del mundo la situación fue muy diferente y tuvo matices.

La situación en Latinoamérica ha sido marcada por los contantes femicidios que abundan en esta parte del mundo, en Cuba se han confirmado 16 femicidios en lo que va del año y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobierno prohibió efectuar marchas reivindicativas.

La falta de permisos entregados por el Gobierno cubano llevó a que las diferentes plataformas de organizaciones feministas del país llevarán a cabo una “manifestación virtual” en redes sociales.

En México la situación fue totalmente distinta, miles de mujeres salieron a la calle a manifestarse en medio del 8M, el gobierno mexicano decidió cercar los puntos más relevantes de las grandes ciudades para evitar daños.

Las manifestaciones en México se dan en medio de las miles de muertes que se han registrado durante tan solo estos tres meses del año, al menos 10 mujeres mueren asesinada cada día, y el 95% de los casos quedan impunes y tan solo el 24% son casos investigados como femicidios.

En España, las ciudades más importantes del país han vuelto a reunir a miles de mujeres en las calles. Según informaciones entregadas por las organizaciones que convocadas, más de 700 mil mujeres marcharon por la capital española.

Las manifestaciones en España se dan en medio del debate por la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI y las rebajas de penas y excarcelaciones a reos de delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley del “Solo es sí es sí”.

En tanto, en Francia se previeron más de 200 manifestaciones, y donde las marchas han estado marcadas por la reforma de pensiones de Emmanuel Macron, la cual se considera que afecta doblemente a las mujeres.

Los colectivos feministas de Francia se oponen a las lecturas realizadas por el gobierno que señalan que es un “triunfo” para las mujeres. Las organizaciones siguen manteniendo en pie que las pensiones femeninas son en general un 40 % más bajas que las de los hombres. Además, aclaran que su jubilación suele comenzar siete meses más tarde que la de los hombres.

En Afganistán, se vive una situación muy diferente a los demás países en el mundo. Con la llegada de los Talibanes al poder en agosto del 2021, siguieron sucesivas restricciones a las mujeres, a las que se les arrebató el derecho a trabajar, acceso a educación y se les apartó de la vida pública.

En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que los nuevos gobernantes de Afganistán han mostrado un enfoque “casi singular en la imposición de normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en sus casas” y señaló que el país es se ha convertido en el más represivo del mundo para las mujeres y las niñas.

533 days since the Taliban BANNED girls from going to school. 79 days since they banned women from university.

Afghanistan’s brave women are out on the streets of Kabul again today demanding — “WOMEN. JUSTICE. FREEDOM.”

We must not turn a blind eye.

pic.twitter.com/W9zn4U5juu

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) March 7, 2023