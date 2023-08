(CNN) – El fiscal especial Jack Smith dijo este martes que el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos fue “alimentado por mentiras” contadas por el expresidente Donald Trump. La acusación contra Trump por cuatro nuevos cargos criminales federales, todos relacionados con el esfuerzo del expresidente por anular su derrota en las elecciones de 2020, expone una a una algunas de esas mentiras.



Incluso al enumerar 21 mentiras, la acusación de 45 páginas no se acerca a capturar la totalidad del enorme catálogo de afirmaciones falsas de Trump sobre las elecciones. Pero la lista no deja de ser ilustrativa, ya que pone de relieve la amplitud de los temas relacionados con las elecciones sobre los que Trump no fue honesto, el gran número de estados que abarcó su deshonestidad electoral y, lo que es más importante, su voluntad de persistir en hacer afirmaciones deshonestas, en privado y en público, incluso después de que fueran desmentidas directamente.

Esta es la lista de 21:

1. La mentira de que el fraude cambió el resultado de las elecciones de 2020, que Trump “en realidad había ganado” y que las elecciones fueron “robadas”. (Páginas 1 y 40-41 de la acusación)

La afirmación de Trump de unas elecciones robadas cuyo ganador fue determinado por un fraude masivo fue (y sigue siendo) su mentira principal sobre las elecciones. La acusación afirma que Trump sabía ya en 2020 que su narrativa era falsa, y así se lo habían dicho numerosos altos funcionarios de su Gobierno y aliados fuera del Gobierno federal, pero persistió en desplegarla de todos modos, incluso el propio 6 de enero.

2. La mentira de que los falsos electores a favor de Trump del Colegio Electoral en siete estados eran electores legítimos. (Páginas 5 y 26)

La acusación alega que Trump y sus supuestos cómplices “organizaron” las listas falsas de electores y luego “hicieron” que las listas se transmitieran al vicepresidente Mike Pence y a otros funcionarios del Gobierno para tratar de que se contaran el 6 de enero, el día en que el Congreso se reunió para contar los votos electorales.

3. La mentira de que el Departamento de Justicia había identificado preocupaciones significativas que podrían haber afectado al resultado de las elecciones. (Páginas 6 y 27)

El entonces secretario de Justicia, William Barr, y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia habían dicho a Trump que sus afirmaciones de fraude importante habían resultado ser falsas. Pero la acusación sostiene que Trump aún intentó que el Departamento de Justicia “hiciera a sabiendas afirmaciones falsas de fraude electoral a funcionarios de los estados objetivo a través de una carta formal bajo la firma del secretario de Justicia en funciones, dando así a las mentiras del acusado el respaldo del Gobierno federal e intentando influir indebidamente en los estados objetivo para sustituir a los electores legítimos de Biden por los del acusado”.

4. La mentira de que Pence tenía el poder de rechazar los votos electorales de Biden. (Páginas 6, 32-38)

Pence había dicho repetida y correctamente a Trump que no tenía el derecho constitucional o legal de devolver los votos electorales a los estados como quería Trump. La acusación señala que Trump, sin embargo, declaró repetidamente que Pence podía hacerlo, primero, en conversaciones privadas y en reuniones en la Casa Blanca; luego, en tuits, el 5 de enero y el 6 de enero; luego, en el discurso de Trump del 6 de enero en Washington, en un mitin antes de los disturbios, en el que Trump –enojado con Pence– supuestamente insertó la afirmación falsa en su texto preparado incluso después de que sus asesores lograran eliminarla temporalmente.

5. La mentira de que “el vicepresidente y yo estamos totalmente de acuerdo en que el vicepresidente tiene poder para actuar”. (Página 36)

La acusación sostiene que el día antes del motín, Trump “aprobó y causó” que su campaña emitiera una declaración falsa diciendo que Pence estaba de acuerdo con él sobre tener el poder de rechazar votos electorales, a pesar de que Trump sabía, por una reunión uno a uno con Pence –horas antes–, que el vicepresidente seguía estando firmemente en desacuerdo.

6. La mentira de que en Georgia había miles de papeletas emitidas a nombre de personas fallecidas. (Páginas 8 y 16)

La acusación señala que el principal funcionario electoral de Georgia, el secretario de Estado, Brad Raffensperger, republicano, explicó a Trump en una llamada telefónica –el 2 de enero de 2021– que esta afirmación era falsa, pero que Trump la repitió de todos modos en su discurso del mitin del 6 de enero. Raffensperger dijo en la llamada telefónica y luego, en una carta del 6 de enero al Congreso, que solo se habían descubierto dos posibles casos de votantes muertos en el estado; Raffensperger dijo a finales de 2021 que el total se había actualizado y era de cuatro.

7. La mentira de que en Pensilvania había 205.000 votos más que votantes. (Páginas 8 y 20)

La acusación señala que tanto el secretario de Justicia en funciones de Trump, Jeffrey Rosen, como el vicesecretario de Justicia en funciones, Richard Donoghue, le habían dicho que esta afirmación era falsa, pero él siguió haciéndola de todos modos, incluso en el discurso del mitin del 6 de enero de 2021.

8. La mentira de que se había producido un sospechoso “vertido” de votos en Detroit, Michigan. (Páginas 9 y 17)

La acusación señala que Barr, el entonces secretario de Justicia, dijo a Trump el 1 de diciembre de 2020 que esto era falso, como CNN y otros habían señalado, los supuestos “vertederos” malintencionados de los que Trump seguía hablando eran simplemente papeletas que se estaban contando y añadiendo a los totales públicos con normalidad, pero que Trump siguió repitiendo la falsa afirmación en declaraciones públicas, al día siguiente.



(Foto: Scott Olson/Getty Images) (Foto: Scott Olson/Getty Images)

Barr no fue el único que intentó disuadir a Trump de esta afirmación. La acusación también señala que el líder de la mayoría republicana del Senado de Michigan, Mike Shirkey, le había dicho a Trump en una reunión en la Oficina Oval –el 20 de noviembre de 2020– que Trump había perdido el estado “no por fraude”, sino porque Trump había “tenido un bajo rendimiento con ciertas poblaciones de votantes.”

9. La mentira de que en Nevada hubo decenas de miles de votos duplicados y otros fraudes. (Página 9)

La acusación señala que la principal funcionaria electoral de Nevada, la secretaria de Estado, Barbara Cegavske –también republicana– había publicado un documento “Hechos vs. Mitos” en el que explicaba que los jueces de Nevada habían rechazado tales afirmaciones.

10. La mentira de que más de 30.000 no ciudadanos habían votado en Arizona. (Páginas 9 y 11)

La acusación señala que Trump puso el número en “más de 36.000” en su discurso del 6 de enero, a pesar de que, según la acusación, su propio director de campaña “le había explicado que tales afirmaciones eran falsas” y el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Rusty Bowers –un republicano que había apoyado a Trump en las elecciones–, “había emitido una declaración pública de que no había evidencia de fraude sustancial en Arizona”.

11. La mentira de que las máquinas de votación en los estados indecisos habían cambiado votos de Trump a Biden. (Página 9)

Esta es una referencia a las falsas teorías de conspiración sobre las máquinas de Dominion Voting Systems, que Trump siguió repitiendo mucho después de que fuera completamente desacreditada por el brazo de seguridad de ciberseguridad electoral de su propio Gobierno y muchos otros. La acusación dice: “El secretario de Justicia, el secretario de Justicia en funciones y el vicesecretario de Justicia en funciones del acusado le habían explicado que esto era falso, y numerosos recuentos y auditorías habían confirmado la precisión de las máquinas de votación”.

12. La mentira de que las máquinas de Dominion habían estado implicadas en un “fraude electoral masivo”. (Página 12)

La acusación señala que Trump, en Twitter, promovió una demanda presentada por un supuesto cómplice, a quien CNN ha identificado como la abogada Sidney Powell, que alegaba un “fraude electoral masivo” que involucraba a Dominion, a pesar de que, según la acusación, Trump reconoció en privado a sus asesores que las afirmaciones “no estaban respaldadas” y les dijo que Powell sonaba “loca”.

13. La mentira de que “un número sustancial de no ciudadanos, no residentes y muertos habían votado fraudulentamente en Arizona”. (Página 10)

La acusación alega que Trump y un supuesto cómplice, a quien CNN ha identificado como el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, hicieron estas afirmaciones infundadas en una llamada telefónica del 22 de noviembre de 2020 con Bowers; la acusación dice que Giuliani nunca proporcionó pruebas y finalmente dijo, en una reunión del 1 de diciembre de 2020 con Bowers, “palabras en el sentido de: ‘No tenemos la evidencia, pero tenemos muchas teorías'”.

14. La mentira de que los trabajadores electorales del condado de Fulton, Georgia, se habían dedicado a “rellenar papeletas”. (Páginas 13 y 14)

Esta es la mentira desmentida desde hace tiempo –que Trump ha seguido repitiendo en 2023– de que un video había captado a dos trabajadores electorales en Atlanta infringiendo la ley. Los trabajadores simplemente estaban haciendo su trabajo y, como señala la acusación, fueron absueltos de infracciones por funcionarios estatales en 2020, pero Trump continuó haciendo las afirmaciones incluso después de que Raffensperger y funcionarios del Departamento de Justicia le dijeran directa y repetidamente que eran infundadas.

15. La mentira de que miles de votantes de fuera del estado votaron en Georgia. (Página 16)

La acusación señala que Trump hizo esta afirmación en su infame llamada del 2 de enero de 2021 con Raffensperger, cuyo personal respondió que la afirmación era inexacta. Un funcionario de la oficina de Raffensberger explicó a Trump que los votantes en cuestión se habían mudado auténticamente de nuevo a Georgia y emitieron sus votos legítimamente.

16. La mentira de que Raffensperger “no estaba dispuesto, o era incapaz”, de responder a las afirmaciones de Trump sobre una estafa de “‘papeletas bajo la mesa’, destrucción de papeletas, ‘votantes’ de fuera del estado, votantes muertos y más”. (Página 16)

De hecho, contrariamente a este tuit de Trump al día siguiente de la llamada, Raffensperger y su personal habían abordado y desacreditado todas estas falsas afirmaciones de Trump.

17. La mentira de que hubo un fraude sustancial en Wisconsin y que el estado tuvo decenas de miles de votos ilegales. (Página 21)

Falso y falso. Pero la acusación señala que Trump hizo la vaga afirmación de fraude en un tuit –el 21 de diciembre de 2020–, después de que la Corte Suprema del estado confirmara la victoria de Biden, y repitió la afirmación más específica sobre decenas de miles de votos ilegales en el discurso del 6 de enero de 2021.

18. La mentira de que en Wisconsin se contabilizaron más votos de los que realmente había. (Página 21)

Esto, al igual que la afirmación similar de Trump sobre Pensilvania, no es cierto. Pero la acusación alega que Trump planteó la afirmación en una conversación del 27 de diciembre de 2020 con el secretario de Justicia en funciones Rosen y el vicesecretario de Justicia en funciones Donoghue, quienes le informaron que era falsa.

19. La mentira de que las elecciones fueron “corruptas”. (Página 28)

La acusación sostiene que cuando el secretario de Justicia en funciones Rosen le dijo a Trump en la llamada del 27 de diciembre de 2020 que el Departamento de Justicia no podía y no cambiaría el resultado de las elecciones, Trump respondió: “Solo di que las elecciones fueron corruptas y déjame el resto a mí y a los congresistas republicanos”. (El vicesecretario de Justicia Donoghue consignó el comentario de Trump denunciado en sus notas manuscritas, de las que informó CNN en 2021 y que fueron publicadas posteriormente por la Comisión de la Cámara de Representantes que investigó el motín del Capitolio).

20. La mentira de que Trump ganó todos los estados por cientos de miles de votos. (Página 34)

La acusación dice que, en una reunión celebrada el 4 de enero de 2021 con la intención de convencer a Pence de que rechazara ilegalmente los votos electorales de Biden y los devolviera a las asambleas legislativas de los estados indecisos, Pence tomó notas en las que describía a Trump diciendo: “En resumidas cuentas, gané todos los estados por cientos de miles de votos”. Esto era, obviamente, falso, incluso si Trump estaba hablando específicamente de los estados indecisos ganados por Biden en lugar de todos los estados de la nación.

21. La mentira de que Pensilvania “quiere recertificar”. (Página 38) Trump hizo esta afirmación falsa en su discurso del 6 de enero de 2021. En realidad, algunos legisladores republicanos del estado de Pensilvania habían expresado su deseo de al menos retrasar la ratificación por el Congreso de la victoria de Biden, pero el gobernador demócrata del estado y el principal funcionario electoral, que en realidad tenía el poder de certificación electoral en el estado, no tenían ningún deseo de recertificar la legítima victoria de Biden.