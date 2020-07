Al menos 21 personas murieron y otras 15 resultaron heridas al precipitarse un autobús de estudiantes al embalse de Hongshan de la localidad de Anshun, en la provincia suroccidental china de Guizhou, informaron los medios locales.

Aunque en un principio los medios de la zona informaron solo de dos víctimas mortales entre las 18 personas rescatadas, pasadas las horas la agencia oficial Xinhua actualizó el balance citando a las autoridades locales.

A bus fell into a lake in Anshun in China's Guizhou Province. Rescue is underway and the number of casualties is unknown pic.twitter.com/yNMBt6wjo8

