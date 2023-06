(EFE) – Según informaron las autoridades de la región sureña de Venezuela, al menos doce personas murieron asfixiadas dentro de una mina ubicada en el estado Bolívar, en la zona amazónica del país, cerca de la frontera con Brasil. Este incidente se produjo como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

El secretario de seguridad ciudadana de la Gobernación de Bolívar, Édgar Colina, confirmó el suceso a través de las redes sociales. La tragedia ocurrió en una mina llamada Talavera, situada en el municipio El Callao.

Colina informó que los mineros artesanales que se encontraban trabajando en la mina fallecieron debido a la insuficiencia respiratoria causada por las fuertes precipitaciones. En total, se contabilizaron doce víctimas mortales, la mayoría de las cuales eran de otras regiones del país.

El colapso ocurrió el pasado miércoles y los equipos de bomberos y Protección Civil iniciaron las labores de rescate desde otra mina cercana. Colina señaló que los fallecidos, cuya identidad aún no se ha establecido, no contaban con la experiencia de los mineros locales para operar en esa zona. No se proporcionó información sobre posibles heridos o sobrevivientes.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el tipo de daños sufridos en la mina ni sobre el material que las víctimas estaban intentando extraer. Sin embargo, medios locales indican que se trataría de una reserva de oro, lo cual es común en esa zona del país.