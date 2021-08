En el Seminario Siemens Minerals Week, Johannes Endres, experto en Large Drive Applications dentro de EE.UU. de la empresa Siemens, ahondó en el sistema SIDRIVE IQ impulsado por la firma, que, según detalló, es un importante aporte para las compañías mineras ya que “puede decirles acerca de qué es lo que están haciendo sus motores y sistemas motrices”. “Esos equipos generalmente son el corazón de su planta, por lo tanto son muy importantes y cruciales”, dijo. Además, detalló que algunos de los problemas que este resuelve son frecuentes en el rubro, como que en promedio se ocupan 80 horas más de tiempo no planificado al año fuera de servicio; que el 70% de las empresas no saben del mantenimiento o calendarios de mejoras y que el 82% ha experimentado un momento de fuera de disponibilidad no planificado. Por eso, a modo de síntesis, expresó que el sistema SIDRIVE IQ “es una solución holística de Siemens para digitalizar de manera segura todo el sistema motriz”.