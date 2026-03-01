El futuro de Irán y el Medio Oriente tras ataques de EE.UU. e Israel | CNN Prime

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
Conduce: Valentina Nieto y Alicia Contreras
Crisis en Medio Oriente tras bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán y posterior respuesta iraní.
Donald Trump e Israel confirman muerte de Alí Jameneí, líder supremo de Irán, quien estuvo al mando el país desde 1989.
Líderes internacionales reaccionan a la escalada del conflicto en Medio Oriente.
