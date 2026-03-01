Más programas cnn prime

El futuro de Irán y el Medio Oriente tras ataques de EE.UU. e Israel | CNN Prime

Por CNN Chile

01.03.2026 / 15:16

Conduce: Valentina Nieto y Alicia Contreras

En un nuevo CNN Prime, junto a Valentina Nieto, revisamos las principales informaciones de la jornada.

Crisis en Medio Oriente tras bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán y posterior respuesta iraní.

Donald Trump e Israel confirman muerte de Alí Jameneí, líder supremo de Irán, quien estuvo al mando el país desde 1989.

Líderes internacionales reaccionan a la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Revisa el noticiero completo en el video

