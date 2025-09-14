Daniel Jadue cuestiona a Tricel por fallo en su contra | CNN Prime
Por CNN Chile
14.09.2025 / 13:30
Conduce: Macarena Román
En un nuevo CNN Prime, junto a Macarena Román, revisamos las principales informaciones de la jornada:
Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, cuestionó fallo del Tribunal Calificador de Elecciones que lo dejó fuera del padrón electoral, imposibilitando su candidatura a la Cámara de Diputados.
Cancillería confirmó que 68 ciudadanos palestinos llegaron al país. En su mayoría son niños y niñas que tienen algún vincular familiar en el país.
Avioneta aterrizó de emergencia en un condominio residencial en las cercanías de Rancagua.
Revisa el noticiero completo en el video.