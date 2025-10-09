Asesor económico de Kast explica ajuste fiscal y asegura que “no se recortará gasto social”

Conduce: Nicolás Paut.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, abordamos los detalles entregados por Tomas Bunster, asesor económico de José Antonio Kast, sobre el recorte fiscal de US$ 6.000 millones propuesto por el candidato del Partido Republicano.

Además, conversamos con Enrique Ugarte, presidente de Unión Social Empresarios Cristianos, sobre la ética en el mundo empresarial.

Revisa el programa completo en el video.