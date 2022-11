La industria minera constantemente ha buscado nuevas formas de relacionarse con las comunidades, especialmente indígenas. Uno de estos ejemplos es Teck, quienes hicieron un convenio con la comunidad quechua.

Marisel Albornoz, dirigenta de la comunidad quechua, contó que el 2018 “hubo una nevazón muy grande y cuando subimos a trabajar nos encontramos con muchas vicuñas muertas. Ahí se me ocurrió iniciar este proyecto bonito que es hacer un programa de flora y fauna“.

Este proyecto de flora y fauna no se habría podido llevar a cabo si no fuera por un vecino de la comunidad de Huatacondo: la minería. “Solicité una reunión con Teck, me escucharon e hicimos un convenio por cinco años“, detalló Albornoz.

Amparo Cornejo, vicepresidenta de sustentabilidad y asuntos corporativos de Teck Sudamérica, afirmó que para Teck la relación con las comunidades indígenas “es la piedra angular de nuestra estrategia de sustentabilidad. Creemos en el diálogo y el trabajo colaborativo con los distintos grupos humanos indígenas que están en el área en que hacemos nuestra actividad”.

Teck Quebrada Blanca apoya con un equipo especializado para registrar especies de interés para la comunidad. Así, se preserva la flora y fauna nativa adyacente a la comunidad quechua y a la faena minera. La compañía canadiense tiene 17 acuerdos de largo plazo y 28 mesas de trabajo con comunidades indígenas para trabajar según la necesidad de los territorios.

Francisco Klima, director ejecutivo de Dinámica Plataforma, recalcó que “no podemos seguir produciendo mineral de la misma manera en que lo hacíamos en los años 90′, tenemos que hacerlo de una manera distinta, de modo de controlar y mitigar nuestros impactos locales. En ese contexto, las comunidades indígenas cobran mucha relevancia“.

La mayoría de las mineras en Chile ya incorporó en su agenda de sostenibilidad este tipo de trabajos colaborativos, siendo SQM una de ellas. La empresa realiza proyectos con 21 comunidades indígenas que son vecinas a sus faenas.

Una de las últimas actividades fue la incorporación de la primera farmacia comunitaria de la comuna de San Pedro de Atacama, con reparto a domicilio. Así, siete localidades de la zona serán beneficiadas con medicamentos a menor precio y que llegarán a la puerta de sus hogares.

“Nos dimos cuenta en el último año, y post pandemia, que la necesidad de salud ha sido un foco fundamental. Partimos con apoyo de emergencia en pandemia, luego estuvimos este año dando atenciones dentales gratuitas, lo de la farmacia, operativos médicos también para bajar listas de espera y nos dimos cuenta de que esto tuvo un gran impacto”, relató Javier Silva, gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de SQM.