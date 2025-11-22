“No les creo nada”: Zandra Parisi critica a Jara y a Kast por guiños a candidatura de Franco Parisi

Además, comentó que el candidato republicano "se ganó" los abucheos que recibió en Barrio Franklin en una actividad de campaña.

Un tenso momento vivió el candidato presidencial José Antonio Kast en su paso por el Barrio Franklin. Acompañado del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, el republicano fue custodiado por adherentes mientras que entre clientes y locatarios abucheaban el punto de prensa.

Al respecto, en CNN Prime la diputada electa del PDG, Zandra Parisi, se refirió a este momento criticando que Kast hiciera esta actividad “de la noche a la mañana” y que este es, a su juicio, el motivo de cómo fue recibido.

“Apareció de la nada en el Barrio Franklin. ¿Crees que eso es porque él lo ha hecho bien, esa respuesta que tuvo de los trabajadores, de las personas que salen a luchar por sus familias todos los días? Eso no es gratis, él se ganó eso”, aseguró la parlamentaria electa.

A ello agregó: “si quieres aparecer en lugares como La Pintana, La Legua, Barrio Franklin, de la noche a la mañana pidiendo que voten por ti, sin haber antes visitado esos lugares, sin haber escuchado a los vecinos, están equivocados”.

Junto a esto Zandra Parisi expresó las críticas que ha hecho propio el sector que representa su hermano, el excandidato presidencial Franco Parisi, donde impugnan a la política tradicional y sus partidos.

Por eso mismo, aseguró que todos quienes han desaconsejado participar del programa “Bad Boys” de Franco Parisi “no saben nada”, haciendo un llamado a dialogar.

Sobre lo mismo, afirmó que Jara estaría más cerca de participar mientras que Kast ya declinó la invitación.

“No les creo nada”

Consultada sobre la respuesta de los candidatos al tomar propuestas de Franco Parisi para hacerlas propias, Zandra contestó: “No les creo nada. Cómo les voy a creer si ellos no cumplen la palabra. Boric dijo lo mismo y no cumplió la palabra. Qué le decimos a la señora Jara, quien es muy simpática, la respeto mucho, es muy agradable: vaya a una notaría y comprométase con un papel donde diga que usted sí va a cumplir la palabra de bajarse los sueldos”.