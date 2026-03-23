“Yo no voy a retroceder” y “no estoy aquí para ganar una candidatura”: Ministro Quiroz descarta dar pie atrás a medidas económicas ante eventuales presiones políticas o sociales

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si retrocedería en las medidas económicas que desea implementar en caso de una eventual baja en las encuestas, manifestaciones o presiones del oficialismo, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, respondió en CNN Chile: “No estoy aquí para ganar después una candidatura. Estoy para cuidar la senda pública”

Desde Teatinos 120, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, deslizó una reflexión: “Hubiese querido tener una situación fiscal distinta a la que heredé”, y enfatizó que su misión es “cuidar los recursos” y construir las condiciones para que el país vuelva a crecer económicamente, pese a las dificultades actuales, como el conflicto en Medio Oriente que ha provocado el alza del petróleo a nivel internacional.

En cuanto a la coyuntura nacional, subrayó que las medidas que se están aplicando tienen como objetivo mantener los beneficios sociales, como el Bono Marzo, que ya se está entregando, y el Bono Invierno, que se mantendrá.

“No podemos seguir jugando con las finanzas y no podemos embarcarnos en este tipo de subsidios macroeconómicos como hemos tenido antes”, enfatizó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si él retrocederá en caso de una eventual baja en las encuestas, manifestaciones o presiones del oficialismo, respondió: “Lo he dicho antes: espero que el país nos comprenda, que entienda la situación que heredamos. Es una situación históricamente frágil”.

Y agregó: “Quiero decir algo que he dicho en otras oportunidades: yo no estoy para ser popular, no estoy aquí para ganar después una candidatura. Estoy para cuidar la senda pública, para cuidar la plata de todos los chilenos, y en este tema voy a seguir defendiendo lo que son los recursos de todos los chilenos”.

Finalmente, concluyó: “Yo no voy a retroceder en esta convicción”.

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