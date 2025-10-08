“Yo fui para él la pelota de su vida”: Guillermo Coppola y cómo fue haber representado a Diego Maradona

En su paso por Chile, el icónico representante del ídolo trasandino habló con CNN Deportes y contó detalles sobre su relación con el Diez, además de dar su opinión sobre el paso de Gareca por La Roja e incluso destacar el trabajo de Mossa por la selección femenina de Colo Colo.

El exrepresentante de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola, se encuentra en territorio nacional para apoyar a la selección argentina en el marco del Mundial Sub-20. En diálogo con CNN Deportes, Coppola compartió varios detalles de su relación con el exfutbolista argentino y algunas de sus opiniones sobre la trayectoria que ha tenido la roja durante estos últimos años.

Guillermo Coppola señala que Argentina está realizando un papel importante para este Mundial Sub-20 además de estar acompañado por el Coppola Group, agencia que se dedica a la representación de jugadores y que estarían haciendo vínculos con Chile: “me siento orgulloso, agradezcan permanentemente el desarrollo de esta profesión que ha crecido en el mundo muchísimo”.

Por otro lado, el representante declaró su dolor por el estado actual de la selección chilena tras la dirección de Ricardo Gareca, haciendo hincapié en los resultados para la clasificación del mundial: “fútbol es fútbol, se gana y se pierde… no le tocó (refiriéndose a Gareca), no se le dió”.

Coppola incluso aprovechó de destacar el trabajo de Aníbal Mosa con el equipo femenino de Colo Colo que, cabe destacar, viene de ganar dos partidos en la Copa Libertadores.

El vínculo entre Coppola y Maradona

En el marco de los 30 años de la vuelta de Diego Maradona a Boca Juniors, Guillermo Coppola se pronunció sobre el vínculo con el exjugador de la selección argentina recordando sus inicios y la fuerza que le trajo al exfutbolista el regreso al club atlético dueño de sus pasiones: “Diego era feliz cuando pisaba el pasto, cuando veía correr una pelota”.

Los momentos más amargos entre ambos no fueron un impedimento para que el exrepresentante del “Diez” recordara con cariño al que por mucho tiempo fue un socio, amigo y hermano: “La frase que a mí más me llegó fue ‘sos la pelota de mi vida’, me la tuvo que explicar y le digo ‘¿qué significa esto?’ ‘Qué para vos, el bien más preciado que tiene el ser humano es la vida… para mí es la pelota’. Y yo fui para él la pelota de su vida”.