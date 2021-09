En un escenario de iniciativas en torno a las pensiones, con el anuncio del gobierno de presentar con urgencia una Ley corta que aumentaría la Pensión Básica Solidaria y extendería el Aporte Previsional Solidario, también la Cámara Baja discutirá el cuarto retiro del 10%, tras haber sido favorablemente votado en la Comisión de Constitución.

CNN Chile conversó con la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), sobre el panorama, las prioridades del Senado y su propia visión sobre la problemática de las pensiones. “Uno entiende que hay una urgencia por mejorar siempre las pensiones, más aún, fortalecer el pilar solidario y eso nadie lo puede negar”, sostuvo Rincón sobre la iniciativa del Ejecutivo, añadiendo que “esto mejora lo que ya hizo la presidenta Bachelet”.

Sin embargo, la presidenta del Senado puso el foco en que “no se aprovecha la oportunidad de abordar temas que ya estábamos conversando con ellos y que, por cierto, seguimos conversando”, detallando que el proyecto del gobierno “no profundiza en el tema de tablas de mortalidad ni tampoco en la tasa de interés técnico del retiro programado, tampoco en algo que viene pidiendo la senadora Goic: el aporte para los hijos nacidos vivos, también conocida como la Ley de la marraqueta“.

“Creemos que le falta audacia al gobierno y debiéramos aprovechar esta Ley corta para incluir esos temas, que mejorarían la pensión no solo de los que reciben pensión básica solidaria, sino también el sistema de pensiones de nuestro país”, manifestó Rincón.

Recordando los avances del mandato de Sebastián Piñera en torno a una ley de pensiones cuando María José Zaldívar era jefa de la cartera de Trabajo, la senadora Rincón indicó que “lamentablemente no logramos llegar a acuerdos con la Comisión de Trabajo del Senado, donde nuestros colegas fueron muy claros respecto de qué cosas había que abordar en el proyecto de ley y, producto de ello, se rechazaron todas las propuestas del Ejecutivo, por eso estábamos enfrascados en la revisión de esta Ley corta”.

Respecto al cuarto retiro y su avance, que ha suscitado nuevos apoyos entre los diputados, Rincón fue enfática en decir que “vamos a esperar lo que va a resolver la Cámara, ya he dicho que el problema de las pensiones no lo vamos a arreglar con un cuarto retiro, ni un quinto, el problema de las pensiones requiere mirada una audaz y el gobierno se niega a revisar las tablas de mortalidad y la tasa de interés técnico”.

Sobre su postura, asumió que “no he tomado una decisión, he dicho que los efectos los van a asumir las personas más sencillas de nuestro país y, obviamente, estamos atentos a lo que decidan lo diputados y diputadas, así como las condiciones y los marcos en los cuales se pudiera aprobar“.

Más en detalle, señaló que el cuarto retiro “es un proyecto que no resuelve los problemas de nuestro país, hay un número importante de personas que ya no tienen nada que retirar y el número de personas que van a retirar un IFE o menos de $100 mil es altísimo y, en esa línea, esto tiene cada vez menos impacto“.

