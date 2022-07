Esta semana la Democracia Cristiana define su postura institucional respecto al plebiscito de salida, que determina el futuro de la propuesta de nueva Constitución presentada este 4 de julio por la Convención Constitucional.

Sin embargo, varias han sido las figuras de la falange que ya han planteado su posición, en medio de las distintas posturas que mantienen las y los militantes DC. Una de las que ya hizo pública su posición es la senadora Ximena Rincón, quien en conversación con CNN Chile, detalló sus argumentos para respaldar la opción Rechazo.

La parlamentaria también aprovechó de referirse a la carta abierta enviada hoy por el ex presidente Ricardo Lagos, donde aseguró que se debe reformar la Constitución: “el presidente, como líder que es, no acepta que lo encasillen, en una u otra (opción) y lo que sí señala es que esta propuesta tiene que tener una serie de modificaciones porque no logra unir al país”.

“La reflexión tiene que ser ¿cómo logro construir una propuesta que efectivamente nos incorpore a todos? Unos dicen aprobar para reformar. El problema es que los candados que tiene la convención son tan grandes que no solo exige quórums altos, sino que además establece que si no se logran tiene que tener un quórum y un plebiscito para consultar a la ciudadanía”, explicó Rincón.

En esa línea, la falangista planteó que “aquellas constituciones que tienen ese tipo de exigencias no se han modificado. Vale decir, lo hacen imposible y por otro lado están aquellos que dicen ‘¿saben qué? tal como el año 88 nos atrevimos a decir que No, con valentía, con coraje, bueno, atrevámonos a estar en contra de esto, atrevámonos a ir al desafío de construir un nuevo texto, que nos incorpore a todos y todas”.

“Todos queremos derechos sociales pero derechos sociales que efectivamente estén garantizados. Queremos tener herramientas para abordar el tema de la seguridad. Necesitamos que efectivamente la justicia sea algo que esté garantizado y que no se politice, que no sea administrada a través de un órgano político”, sentenció la senadora.