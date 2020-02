“Rechazar para reformar” es el lema de la campaña de Renovación Nacional (RN) por el “Rechazo” en el plebiscito por una nueva Constitución. El argumento de quienes adscriben a esta opción es que crear una nueva Carta Magna tomaría demasiado tiempo, mientras que, aseguran, sería más rápido generar las reformas que piden los chilenos a través de trámites legislativos.

Desde la campaña por el “Apruebo”, la diputada Ximena Ossandón (RN) criticó el miércoles la segunda cápsula de la franja. “La ruta de reforma es más corta y certera. No tenemos que esperar dos años”, señaló el diputado Diego Schalper.

A DIFUNDIR! Segunda cápsula de franja #RechazarParaReformar. No te equivoques de micro! La ruta de reforma es más corta y certera. No tenemos que esperar dos años. RT pic.twitter.com/CA35F0MpvE — Diego Schalper (@Diego_Schalper) February 12, 2020

En entrevista con Hoy Es Noticia de CNN Chile, Ossandón indicó que “cuando 1.200.000 personas salen a la calle y están pidiendo cambios, claramente nosotros no podemos contestar con la misma moneda”, y recordó que “durante 30 años no se ha podido solucionar”.

La diputada sostuvo que “los tiempos legislativos son muy lentos”.

“No existe un proceso legislativo que sea más rápido, menos cuando eres minoría en la Cámara y en el Senado“, enfatizó.

Ossandón y Desbordes en el centro de la polémica

Tanto los Ossandón como el presidente de RN, Mario Desbordes, han estado constantemente enfrentándose al resto de su partido por su postura en el proceso constituyente.

—¿Qué costos ha tenido no alinearse con el resto de la coalición?

—Nunca es difícil ser un Ossandón o un Desbordes porque siempre un Desbordes y un Ossandón han ido claro. Somos personas que no tenemos dobleces, la gente que nos conoce sabe lo que vamos a decir, sabe que no nos vamos a cambiar de un lado para otro.