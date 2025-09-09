Xi Jinping desafía el orden mundial de Occidente: ¿Puede China imponer sus propias reglas?

En Entrevistas CNN, Andrea Neirot, profesora del Instituto Ciencias Políticas de la Universidad Católica (UC), conversó sobre China y su orden mundial alternativo a Estados Unidos.

China ha intensificado en los últimos años su desafío al orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales.

Bajo el liderazgo de Xi Jinping, Pekín no solo busca consolidar su influencia política y económica, sino también proyectar un modelo alternativo de relaciones internacionales que contrasta con las reglas que han marcado la hegemonía occidental.

En Entrevistas CNN, Andrea Neirot, profesora del Instituto Ciencias Políticas de la Universidad Católica (UC), sostuvo que “China viene tratando de posicionarse hace varias décadas en el sistema internacional, presentándose como una gran potencia, ya no como una simple potencia emergente o en crecimiento, sino como un competidor que está a la par de EE. UU. en muchos aspectos”.

“En materia militar, armamentística, fundamentalmente en temas nucleares, sigue siendo una potencia con una capacidad menor a la de Estados Unidos y Rusia, pero económicamente su capacidad es indiscutible, y (…) es una alternativa geopolítica, geoeconómica, un cambio en el escenario geopolítico global lo que viene a proponer, ofreciendo espacios de cooperación, de negociación, de diálogo, de concertación, y ofreciendo este multilateralismo”, agregó.

