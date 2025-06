“A Winter lo trataron de imbécil”: Presidenta del Frente Amplio ante críticas por dureza en la primaria

Constanza Martínez respondió a las acusaciones por el tono de la franja de Gonzalo Winter, asegurando que la aspereza no ha sido exclusiva del Frente Amplio. Recordó que el diputado fue calificado como “imbécil” por un senador oficialista y cuestionó los estándares aplicados en la campaña.

“A nosotros nos trataron, trataron a mi candidato particularmente de imbécil, y fue un senador de la República”, dijo este lunes la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, en entrevista con CNN Chile Radio.

Con esa frase, la dirigenta respondió a las críticas por el tono de la franja electoral de Gonzalo Winter, afirmando que la dureza en la campaña no ha sido unilateral. A su juicio, hay un trato desigual en la evaluación del contenido frenteamplista respecto a otras expresiones provenientes del Socialismo Democrático.

“Parece que solo en nuestro caso es institucional y en el resto es una opinión”, apuntó Martínez, quien también criticó la falta de pronunciamientos ante descalificaciones personales dentro de la primaria oficialista.

#CNNChileRadio | Constanza Martínez (FA): “Durante toda esta primaria hubo momentos con descalificaciones duras. A Gonzalo Winter lo trataron de imbécil, Landerretche puso en duda nuestra disposición democrática en torno a la violencia”. 📡 En vivo https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/Psr5kaFRqP — CNN Chile (@CNNChile) June 17, 2025

La presidenta del FA remarcó que el contenido de la franja no fue dirigido a personas específicas de la coalición, sino a problemáticas estructurales del país. “Lo que hay detrás de ese spot es una crítica a la desigualdad y a cómo hubo un tratamiento específico sobre las ganancias de unos pocos”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el Frente Amplio no busca imponer una visión sobre el pasado, sino abrir discusiones legítimas sobre las consecuencias de ciertas políticas públicas. “El CAE fue una política que trajo consecuencias a muchas familias. Poder decir eso no debería ser motivo de ruptura en una coalición”, señaló.

Finalmente, Martínez llamó a mantener la unidad tras la primaria del 29 de junio: “Me parecería que es una regla mínima de cualquier competencia: el que gana, gana. No podemos ser como Quico que se lleva la pelota para la casa si es que uno no gana”.

Mira la entrevista completa