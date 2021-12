Tras las elecciones del pasado domingo un nuevo escenario político comenzó a configurarse tanto en el Congreso, como en La Moneda. Esta última quedó en manos de Gabriel Boric, quien consiguió más de 4 millones 611 mil votos, alcanzando la mayoría más alta en la historia electoral de nuestro país. Sobre esto reflexionó el diputado, Gonzalo Winter, quien aseguró que pese a la contundente victoria de Boric, el bloque de Apruebo Dignidad no consiguió constituirse como mayoría en estas elecciones: “nosotros en primera vuelta no ganamos y la votación de ayer de Gabriel Boric casi cuadruplicó a la votación que tuvimos en parlamentarias los candidatos de Apruebo Dignidad. Esto no es un triunfo ideológico o de un sector político, sería totalmente sobreinterpretarlo”