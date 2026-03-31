“Faltó socializar más esa decisión”: Jefa de bancada de la UDI critica gestión del Gobierno tras despido de directora en Sernameg

En conversación con CNN Chile Radio, la diputada Flor Weisse analizó la salida de la directora del Sernameg, Priscila Carrasco, en medio de su tratamiento contra el cáncer.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, abordó en CNN Chile Radio la reciente polémica que sacude al Ministerio de la Mujer tras la solicitud de renuncia a la directora nacional del Sernameg, Priscila Carrasco.

La legisladora calificó el hecho como un “caso humanitario” debido al cáncer que afecta a la funcionaria, señalando que, si bien la pérdida de confianza es una facultad del Ejecutivo, el manejo político de la situación fue deficiente.

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¿Qué dijo Flor Weisse sobre la salida de Priscila Carrasco?

Para la diputada Flor Weisse, la decisión de remover a una autoridad bajo tratamiento oncológico debió ser manejada con mayor cautela.

“Es una situación compleja, sin ninguna duda. Un cáncer es una enfermedad terrible, pero también hay roles de Estado que cumplir. Si hay pérdida de confianza, que es lo que se estipula en la Alta Dirección Pública, esa confianza tiene que estar para poder trabajar“, explicó.

Sin embargo, la parlamentaria hizo hincapié en que el Gobierno debió ofrecer una “solución intermedia” para evitar que la funcionaria quedara en una situación de vulnerabilidad.

“He planteado que se busque una fórmula donde ella no quede al desamparo respecto de la fragilidad de salud que hoy está viviendo. Se pudo haber buscado una alternativa para que continúe cumpliendo un rol si su salud lo permite, de manera que tenga las condiciones económicas y de apoyo necesarias“, sostuvo.

Weisse también fue crítica con el despliegue del Ejecutivo, apuntando a una falta de diálogo con los sectores oficialistas y las cámaras legislativas. “Estoy convencida de que faltó haber socializado más esa decisión, haberlo conversado previamente de manera de tener un discurso en común y no abrir estos flancos que nada le hacen bien al Gobierno“, sentenció.