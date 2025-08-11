#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Vodanovic sobre diferencias entre Jara y Carmona: “A todas alguna vez nos han desautorizado, hablan por las mujeres”

Por CNN Chile

11.08.2025 / 23:02

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reflexionó en Tolerancia Cero sobre las diferencias que ha enfrentado la candidata Jeannette Jara con el timonel del PC, Lautaro Carmona, en el marco de la carrera presidencial.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile a las diferencias que surgieron entre la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en la recta final de las primarias oficialistas. En ese momento, las discrepancias se centraron en temas como la política exterior, la participación de Daniel Jadue y, posteriormente, en los adelantos que hizo Carmona sobre los integrantes del comando de la exministra del Trabajo.

“Lo más parecido a la vida misma de una mujer en cualquier lugar de Chile o del mundo”, subrayó Vodanovic.

En esa línea, comentó que en algún momento a todas las mujeres les han desautorizado: “Hablan por las mujeres, mansplaining, todas esas cosas”.

Y remarcó: “Cuesta hacerse a la idea, tal vez para algunos, de una mujer en esas condiciones. Yo creo que ya se están acostumbrando”.

Finalmente, destacó que, a pesar de las diferencias que se observaron entre Carmona y Jara, es un tema que actualmente está superado.

Mira aquí la entrevista completa

DESTACAMOS

País Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"

LO ÚLTIMO

Cultura ¡Y llegó la nueva era! Taylor Swift anuncia nuevo álbum The Life of a Showgirl
Evelyn Matthei propone bajar impuesto del 27% al 23% sin gradualidad y critica postura del PC
"Sería gracioso si no fuera trágico": Mansuy arremete contra la burocracia estatal en caso Correa en Quilpué
Presidenta del PS dice que asesor económico de Jara "no pertenece al Socialismo Democrático" y debe consensuar las diversas visiones del programa
"Condenar el genocidio no es ser cómplice del terrorismo de Hamás": Rincón y el repudio al asesinato de periodistas en Gaza
"La crisis de los intelectuales públicos": El minuto de confianza de Alfredo Joignant