Vodanovic sobre diferencias entre Jara y Carmona: “A todas alguna vez nos han desautorizado, hablan por las mujeres”

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reflexionó en Tolerancia Cero sobre las diferencias que ha enfrentado la candidata Jeannette Jara con el timonel del PC, Lautaro Carmona, en el marco de la carrera presidencial.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile a las diferencias que surgieron entre la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en la recta final de las primarias oficialistas. En ese momento, las discrepancias se centraron en temas como la política exterior, la participación de Daniel Jadue y, posteriormente, en los adelantos que hizo Carmona sobre los integrantes del comando de la exministra del Trabajo.

“Lo más parecido a la vida misma de una mujer en cualquier lugar de Chile o del mundo”, subrayó Vodanovic.

En esa línea, comentó que en algún momento a todas las mujeres les han desautorizado: “Hablan por las mujeres, mansplaining, todas esas cosas”.

Y remarcó: “Cuesta hacerse a la idea, tal vez para algunos, de una mujer en esas condiciones. Yo creo que ya se están acostumbrando”.

Finalmente, destacó que, a pesar de las diferencias que se observaron entre Carmona y Jara, es un tema que actualmente está superado.

