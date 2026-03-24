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Vodanovic por retiro de apoyo a candidatura de Bachelete por parte del gobierno: “Hay una visión errada en tomar una decisión ideologizada”

Por Arelí Zúñiga

24.03.2026 / 21:03

En conversación con CNN Chile, la legisladora también cuestionó el argumento oficial sobre la supuesta inviabilidad de la postulación, calificándolo como “el más grande fracaso de la Cancillería a pocos días del gobierno”.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó este martes la decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de no respaldar la postulación de Michelle Bachelet.

En conversación con Hoy Es Noticia, la legisladora aseguró que “hay una visión errada por parte del gobierno en tomar una decisión ideologizada. No es coherente con una visión de Estado”.

Vodanovic también criticó el argumento que dio el Ejecutivo, que apunta una “supuesta inviabilidad” de la candidatura de la exmandataria.

“Si esa es la explicación, esto constituye el más grande fracaso de la Cancillería a pocos días del gobierno. Lo que tiene que hacer Cancillería es buscar los apoyos”, afirmó..

Finalmente, la senadora sostuvo que “no creo que nuestro rol como legisladores sea tomar represalias frente a decisiones del gobierno”, llamando a mantener una postura institucional frente a las controversias políticas.

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