Vodanovic acusa “mala intención” en encuestadoras y afirma que hubo “una equivocación grosera”

La presidenta del Partido Socialista y senadora electa por la Región del Maule, Paulina Vodanovic, deslizó una crítica en Tolerancia Cero a los sondeos que han medido la carrera presidencial.

“Nunca he hecho vaticinios, porque la verdad es muy difícil de calcular. Y las encuestas, como hemos visto —y lo digo también en términos de lo que viví yo en la región, de lo que salió en La Segunda, publicado hace pocos días—, que finalmente hay empresas que se suponen serias, que dan información que es totalmente falsa, porque no hay un margen de error, hay una equivocación grosera. Por lo tanto, cuando empezamos a comentar que no se llegó a un porcentaje X, yo creo que aquí, igual que en el fútbol, se gana por uno cero: se gana o se pierde”. Esto último, en referencia al desempeño de la candidatura de Jeannette Jara frente a José Antonio Kast.

Consultada si existe mala intención por parte de las encuestadoras, respondió: “Creo que sí, y hay mala intención de los medios que publican información que no tiene ningún fundamento”, y mencionó la situación del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, respecto a los resultados de las elecciones presidenciales.

“Ninguna encuesta estuvo ni siquiera cerca de lo que marcó Parisi. Entonces, yo creo que si ustedes me preguntan, hay un problema con las encuestas”, cerró.

