Vocero de Johannes Kaiser sobre irrupción de Jara en las presidenciales: “Ella es un ser dulce, pero apoyó el octubrismo”

El vocero de la candidatura de Johannes Kaiser, Cristián Labbé, señaló en Aquí Se Debate de CNN Chile que Jeannette Jara ha ganado popularidad en la carrera presidencial, por lo que advirtió que “hay que tener cuidado”.

El vocero de la candidatura de Johannes Kaiser, Cristián Labbé, se refirió a la irrupción de la candidata de la lista Unidad por Chile, Jeannette Jara, en Aquí Se Debate de CNN Chile.

Respecto a si la exministra del Trabajo y Previsión Social es un fenómeno electoral, afirmó que “absolutamente, y hay que tener cuidado. Entre más nítido veo a mi enemigo político, más nítida es mi estrategia”.

“Ella es un ser dulce, pero es quien, digamos, apoyó el octubrismo. Ella es una dulzura, pero es, y juró desde los 14 años en el Partido Comunista (PC), entonces, no nos olvidemos. Y ojo: Boric llegó al poder en base a promesas que no ha cumplido a su sector —porque a mí no me ha cumplido nada— a su sector. Y segundo, llegó porque fue un fenómeno”, planteó.

El diputado Labbé enfatizó que hay que respetar al adversario en la contienda presidencial.

