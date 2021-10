Este lunes el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) encabezó una interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, debido al manejo del gobierno sobre la crisis migratoria que tiene a los alcaldes de la macrozona Norte enfrentando problemas en distintos ámbitos, desde la seguridad hasta la salud pública.

Tras la sesión, el parlamentario habló con CNN Chile sobre sus percepciones. “No he puesto tanto el foco en las explicaciones del gobierno, porque creo que esta interpelación tiene que servir para otra cosa: Conocer acciones concretas del gobierno en favor del Norte de Chile, que está en un abandono general de parte del Estado, pero que en específico sobre la crisis migratoria, el gobierno ha renunciado a gestionar la crisis“.

“Yo no puedo responsabilizar al ministro sobre las causas de la crisis, porque es un problema continental, pero sí puedo responsabilizarlo de las consecuencias (…) Sinceramente, más que explicaciones, lo que esperaba de la interpelación eran compromisos concretos de parte del ministro“, señaló el diputado.

Al ser consultado si creía que el ministro se había hecho cargo de estas críticas, Mirosevic afirmó que “aunque le ofrecimos varias oportunidades, nunca hizo una autocrítica y yo le pregunté ‘¿Usted está contento con el plan Frontera Norte? Por lo que le escucho, pareciera que está todo bien’ (…) Tampoco tuvo autocrítica respecto de los dichos del presidente en Cúcuta, cuando invitó justamente a Chile”.

“No me interesa tanto hacer un punto político respecto al gobierno”, manifestó el parlamentario, “porque la mayoría de los chilenos ya tienen una posición crítica de este gobierno, creo que irreversible a estas alturas, así que no vamos a usar la interpelación para desprestigiar al gobierno, si no que teníamos que utilizarla para lograr algunos compromisos reales y para que el gobierno pusiera atención a una crisis que, hasta ahora, no le ha puesto la atención suficiente“.

El diputado destacó que “antes que la interpelación sucediera, ya el ministro había viajado a las regiones del Norte lo que nunca mientras ha ejercido el cargo, nunca se habían coordinado con los alcaldes de la zona ni con los gobernadores regionales, pero cuando anunciamos esta interpelación, decidió establecer una coordinación”. En ese sentido, Mirosevic recordó que “ahora, el ministro se comprometió conmigo, en público y frente a toda la Cámara, que va a existir una coordinación permanente“.

“Faltó que el ministro reconociera por qué no había tomado las acciones necesarias para los campamentos temporales”, recordó también Mirosevic sobre la interpelación. “Yo le pregunté ‘ministro ¿usted me está diciendo que el gobierno nunca se negó a los campamentos temporales?’ y me dijo que no, que nunca se negaron, cuestión que es falsa, que se escuchó en los medios de comunicación, y entonces la gente estaba en plazas y en la playa, ahí se genera un problema de convivencia“, aseguró.

“Aquí necesitamos una política de Estado, el gobierno tiene que reaccionar, porque los municipios del Norte no pueden enfrentar solos esta crisis y yo no estoy de acuerdo con la afirmación que el ministro hacía, sobre que este es un asunto nacional y no del Norte, no ministro, este es un asunto principalmente del Norte porque son las regiones que reciben”.

En cuanto a Ley migratoria y los argumentos del ministro Delgado en cuanto a que los parlamentarios tendrían pausada la iniciativa, Mirosevic sostuvo que “el que maneja las urgencias del gobierno, es el gobierno”, pero que, sin embargo, a su parecer, “este no es solo un problema legal, sino de gestión de crisis“.

Finalmente, sobre las expulsiones como medida para afrontar a las personas en situación irregular con antecedentes o que cometan delitos en el país, el parlamentario afirmó que “le dijimos al ministro que el derecho internacional permite las expulsiones y es un derecho de los Estados”, pero que “el gobierno, no gestionando la crisis en el Norte, las usa como un show mediático“.