Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, comentó la situación actual de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, específicamente abordó algunas de las medidas más recientes y puso énfasis en las acciones que debemos tomar para continuar enfrentando la crisis sanitaria.

“No se pueden llevar a cabo medidas sanitarias urgentes o críticas porque las condiciones económicas de la población no son compatibles con la cuarentena y a la inversa, mientras no logremos controlar la pandemia, no vamos a poder tener un programa de recuperación económica“, comentó la autoridad universitaria en entrevista con CNN Chile.

En la misma línea señaló que “no pensemos que vamos a recuperar la economía más rápidamente si somos más ligeros con las medidas sanitarias, en verdad es todo lo contrario, si no somos capaces de controlar lo sanitario, lo único que vamos a estar haciendo es empeorar la posibilidad de generar un plan de recuperación económica”.

Permanecer en cuarentena

Consultado por cuánto tiempo es lo aconsejable de permanecer en cuarentena en caso de que el resultado del test PCR de negativo, como fue el caso del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien volvió a su trabajo antes de los 5 días tras tener contacto con una persona que dio positivo, el doctor Vivaldi dijo que es relativo.

“No solo hay un factor objetivo, que es la probabilidad real que yo tengo (de contagiar), sino que hay un factor subjetivo que es la señal que estoy dando. Quizás sea aconsejable (permanecer 14 días en cuarentena), pero es una decisión de él porque objetivamente tiene los argumentos”, agregó.

Cambios de criterios

Sobre los cambios de criterios para contar casos de contagios y fallecidos por COVID-19, que comenzarán a ser implementado por el Minsal a partir de este miércoles, Vivaldi apuntó que “por principio uno tiene que recabar la información más extensiva posible“.

Es por eso que el miembro de la Mesa Social COVID-19 señaló que “las estadísticas de mortalidad uno tiene que aplicarlas con el carácter más inclusivo. Lo que importa es, ¿de no haber pandemia, esta persona estaría viva o habría muerto igual? Esa es la pregunta“.

Salud primaria

Por otra parte, Vivaldi aseguró que “no tiene sentido que uno centre la discusión si ha sido más o menos exitosa, o no exitosa una determinada forma de abordar la pandemia”, ya que “lo que tenemos que hacer entre todos es sacar adelante al país y que el impacto de la pandemia sea el menor posible“.

“Lo que sí tenemos que hacer es corregir las cosas que haya que corregir. Una muy importante es el rol que le corresponde a la salud primaria y a los territorios en enfrentar la pandemia”, destacó. Lo anterior porque cuestionó que “hemos centrado la pandemia en los hospitales y garantizando que vamos a tener ventiladores y que vamos a poder sacar adelante los casos graves”.

“Hago un llamado a que pongamos mucha más atención a cómo controlamos la situación a nivel de los territorios“, enfatizó, junto con señalar que se deben hacer mayores esfuerzos para que las personas que pueden contagiar sean aisladas, seguimientos de probables vectores de contagios y “evitar donde realmente se producen los contagios, no esperar que ocupen un ventilador en una unidad crítica”.

Finalmente, sostuvo que “tratemos a las personas como ciudadanos y no como electores y eso es válido para todos. Lo que tenemos que hacer es tratar a las personas en su dignidad de ser humano”.