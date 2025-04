Violencia en Quilicura: Alcaldesa exige intervención urgente del Gobierno y colaboración de militares

En conversación con CNN Chile Radio, la alcaldesa Paulina Bobadilla hizo un llamado al Gobierno para que intervenga de manera inmediata en los sectores más críticos de la comuna, con el objetivo de mejorar la situación de seguridad.

Una fuerte preocupación y sensación de inseguridad se ha instalado en Quilicura tras un violento enfrentamiento entre bandas delictuales ocurrido el fin de semana en la Villa Pucará, hecho que terminó con el asesinato de un individuo. La situación ha generado alarma en la comunidad y llevó a la alcaldesa de la comuna, Paulina Bobadilla, a hacer un enérgico llamado al Gobierno para una intervención inmediata en los sectores más críticos.

En conversación con CNN Chile Radio, Bobadilla confirmó que ya ha solicitado apoyo a las autoridades y que ha recibido la respuesta del subsecretario de Prevención del Delito, Rafael Collao, quien ofreció respaldo para abordar la crisis de seguridad.

“Hoy día Quilicura atraviesa, al igual que muchas comunas del país, una ola de delitos graves. Hemos pedido por años intervención en ciertos puntos críticos, y ya llegó la hora de que eso ocurra”, afirmó la alcaldesa.

En esa línea, destacó que el municipio ha realizado un importante esfuerzo en materia de seguridad con la implementación de más de 900 cámaras de vigilancia, 30 vehículos de patrullaje, tres drones y una inversión de $500 millones en comités de seguridad. Sin embargo, enfatizó que el combate contra el crimen organizado excede las capacidades municipales y requiere de una acción contundente por parte de las policías y, de ser necesario, de las Fuerzas Armadas.

“Las bandas tienen un poder de fuego inédito”

Bobadilla también alertó sobre la creciente peligrosidad de los grupos delictivos que operan en la comuna.

“Hoy día estas bandas organizadas tienen un poder de armas que antes no se veía, y para eso necesitamos la presencia policial y, si es necesario, también el copamiento militar para apoyar las labores de Carabineros y la PDI”, sostuvo.

Consultada sobre los puntos más conflictivos de Quilicura, la alcaldesa evitó dar detalles específicos por motivos de seguridad, pero reconoció que existen al menos cinco sectores donde la presencia de estas bandas genera disputas territoriales.

Si bien la jefa comunal admitió la gravedad de la situación, también rechazó la idea de que Quilicura sea vista como la “peor comuna de Chile”. Destacó los esfuerzos municipales en materia de infraestructura, iluminación y reparación de calles, además del trabajo en prevención del delito.

“Sí, tenemos puntos críticos y debemos ser enfáticos en eso, pero no es que usted no pueda caminar por Quilicura y que haya delincuentes en cada esquina. No podemos generar una sensación de terror que no es real”, afirmó.

Finalmente, la alcaldesa reiteró su llamado al Gobierno para que acelere la intervención en los sectores más afectados y garantice la seguridad de los vecinos, quienes siguen a la espera de respuestas concretas para frenar la escalada de violencia en la comuna.