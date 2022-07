La Cámara de Diputadas y Diputados votará el proyecto que solicita al presidente Gabriel Boric declarar feriado nacional el próximo viernes 16 de septiembre.

El diputado Víctor Pino, del Partido de la Gente (PDG), aseguró que “la iniciativa nace luego de una reunión junto con representantes del gremio turístico“.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario indicó que declarar feriado el 16 de septiembre podría incentivar al turismo.

“Nosotros, como PDG, no somos gobierno y no somos oposición, somos proposición. Por lo tanto, esta medida lo que busca es proponerle al presidente que pueda darle un alivio al gremio del turismo”, manifestó.

Consultado sobre por qué la medida no se pidió para el día 20, ya que el día 17 es hábil, el diputado sostuvo que “no se realizó la fiesta Pampilla de Coquimbo, entonces pensamos que no se iba a dar el sentido de tener el 20”.

Del mismo modo, declaró que “a mí me encantaría que el 20 fuera feriado, pero no es práctico porque no hay Pampilla. Habíamos pensado en solicitar un feriado regional, pero como no había Pampilla, para qué impulsarlo”.