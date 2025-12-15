Vidal afirma que triunfo de Kast es la mayor derrota de la izquierda desde el 90

El exmiembro del comando de Jara analizó cuál debe ser la forma en que se rearticulen los nueve partidos que representó, que a su juicio debiesen contar con "una casa común".

“Tuvimos dos cosas que convergieron: la información manipulada, el fake news, y que la información objetiva no fuimos capaces de llevarla al terreno”, es parte del análisis que el día después de la segunda vuelta hace Francisco Vidal, exmiembro del comando de Jeannette Jara.

A su juicio, lo político siempre trae consigo una dimensión comunicacional. En este plano, la autocrítica que ya venía planteando Vidal tiene que ver con lo poco que se comunicó de los logros alcanzados por el Gobierno, responsabilidad que en su visión también recae en los partidos oficialistas.

Como ejemplo de ello mencionó el problema de las listas de espera en salud. En este caso “nadie explicó a esa gente que está en las listas de espera que Marcel, cuando mandó la reforma tributaria rechazada por la derecha en la Cámara, el informe financiero le destinaba cientos de millones de dólares a combatir las listas de espera”.

En la misma línea, la crítica permanente desde las candidaturas de oposición tenía que ver con que Jara era la continuidad de Boric, algo que a juicio de Vidal debió ser defendido de mejor manera.

¿Qué debe hacer la centro izquierda?

Tras la elección queda la incógnita sobre qué ocurrirá con la coalición que llevó por nombre Unidad por Chile, que reunió a los nueve partidos que estuvieron detrás de la candidatura de Jara.

Para Vidal, es clave mantener unidad, apostando a mantener las identidades individuales de cada partido.

“En mi opinión, los nueve partidos agrupan como a tres mundos: la izquierda histórica, el Partido Comunista; la izquierda nueva, el Frente Amplio; y lo que se llama el socialismo democrático”, aseguró.

De esta manera, a su juicio falta “una casa común” para los tres mundos que describe.