Valenzuela aclara rol en comando de Jara y dice que “no es lo ideal” que Calisto vaya en lista oficialista sin respaldarla

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, adelantó en CNN Prime detalles sobre su incorporación al comando de la candidata presidencial Jeannette Jara.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si ha tenido comunicaciones con la exministra del Trabajo, detalló que en su partido le han solicitado entregar su aporte en materia de descentralización a la abanderada presidencial.

“Particularmente en dos áreas: lo que tiene que ver con la ley de rentas regionales, ya que Chile es el único país grande de América que no la tiene, y, segundo, temas para enfrentar los problemas de corrupción a nivel subnacional”, afirmó.

En esa línea, indicó que no ha tenido diálogo directo con Jara, pero que la dirección de su partido ha mantenido el contacto.

Respecto al momento actual de la candidatura, Valenzuela señaló que no existe un “estancamiento”, sino que se está “dinamizando”, y afirmó que hay posibilidades de ganar los comicios presidenciales.

Finalmente, al preguntarle sobre la postulación del diputado Miguel Ángel Calisto al distrito 6 en la lista de Verdes, Regionalistas y Humanistas, sin pronunciar un apoyo explícito a Jara, afirmó: “No es lo ideal en ningún caso, pero insisto, es uno de 170 candidatos”.

El caso de Calisto

El 25 de junio, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra Calisto y contra quienes resulten responsables, por supuestas maniobras para desviar dinero de sus asignaciones parlamentarias a fines no correspondientes.

Posteriormente, el 4 de agosto, la Corte de Apelaciones de Coyhaique accedió al desafuero del parlamentario, solicitado por la Fiscalía Local de Coyhaique en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco.

