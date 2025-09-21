Una donación puede salvar hasta tres vidas: ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

En Entrevistas CNN, Loretto Vergara Muñoz, directora del Centro Metropolitano de Sangre, conversó sobre la donación y los mitos que la rodean.

La donación de sangre constituye un pilar esencial para el funcionamiento de los sistemas de salud. Gracias a ella es posible responder a emergencias, garantizar intervenciones quirúrgicas y sostener tratamientos.

Sin embargo, la disponibilidad de este recurso depende exclusivamente de la voluntad de los donantes, lo que plantea el desafío permanente de mantener un suministro suficiente y seguro.

En Entrevistas CNN, Loretto Vergara Muñoz, directora del Centro Metropolitano de Sangre, conversó sobre los requisitos para donar en un mes como septiembre, el cual es especialmente complejo, ya que las donaciones bajan durante Fiestas Patrias.

Mira la entrevista completa