#LODIJERONENCNN Entrevistas CNN

Una donación puede salvar hasta tres vidas: ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Por CNN Chile

21.09.2025 / 15:12

En Entrevistas CNN, Loretto Vergara Muñoz, directora del Centro Metropolitano de Sangre, conversó sobre la donación y los mitos que la rodean.

La donación de sangre constituye un pilar esencial para el funcionamiento de los sistemas de salud. Gracias a ella es posible responder a emergencias, garantizar intervenciones quirúrgicas y sostener tratamientos.

Sin embargo, la disponibilidad de este recurso depende exclusivamente de la voluntad de los donantes, lo que plantea el desafío permanente de mantener un suministro suficiente y seguro.

En Entrevistas CNN, Loretto Vergara Muñoz, directora del Centro Metropolitano de Sangre, conversó sobre los requisitos para donar en un mes como septiembre, el cual es especialmente complejo, ya que las donaciones bajan durante Fiestas Patrias.

Mira la entrevista completa

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Deportes Sampaoli aclara las razones para no ceder a Iván Román para el Mundial Sub 20: "Es un jugador con mucho potencial"
Detienen a funcionario de la PDI por disparar y matar a un sujeto que habría intentado robar en una fonda en Puchuncaví
Una donación puede salvar hasta tres vidas: ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?
Gobierno por alcalde sorprendido manejando en estado de ebriedad: “Es particularmente preocupante porque es una autoridad”
Bolivia: Fiscalía emite orden de captura contra hijo del presidente Luis Arce
Funeral de Charlie Kirk podría reunir a más de 200 mil personas, según la policía en Estados Unidos