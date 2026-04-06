“Un hecho de la mayor gravedad es que Galvarino Apablaza haya tenido calidad de refugiado político”: El minuto de Mónica Rincón

La periodista y panelista de Tolerancia Cero sostuvo que, más allá de las diferencias políticas, existe una necesidad transversal de que enfrente a la justicia chilena por el asesinato del senador Jaime Guzmán, enfatizando que el crimen ocurrió en democracia y que ello debiera primar por sobre cualquier otra consideración.

Se ha hablado mucho de que si Galvarino Apablaza vuelve o no vuelve, si lograrán encontrarlo para que enfrente la justicia chilena por el asesinato de Jaime Guzmán.

Este caso está lleno de hechos que verbalizarlos pone a prueba la consecuencia de diversos sectores.

Hay un hecho de la mayor gravedad y es que Galvarino Apablaza haya tenido la calidad de refugiado político, esa es una condición que los gobiernos kichneristas le dieron y que nunca debió recibir.

Porque esa calidad la merece alguien que de ser devuelto a su país no va a recibir un trato justo, porque hay una dictadura como fue la de Pinochet o es la de Cuba o cuando no rige el Estado de Derecho.

(Nota al pie de página, Ministra Steinert, no hay que recuperar el Estado de derecho como usted dijo, en Chile rige, cosa distinta es qué se puede hacer en materia de seguridad).

Que la justicia y la democracia chilena merezcan críticas no equivale a que seas un perseguido político o que corras riesgo de ser torturado como alega su defensa.

A Galvarino Apablaza se le busca para determinar si es o no (para todos rige la presunción de inocencia y no, no está aún condenado) culpable del asesinato de un senador en democracia.

El nombre de ese senador no debería ser relevante, tampoco si fue ideólogo de una dictadura.

Fue asesinado en democracia y eso debería bastar para que unánimemente todos respalden la necesidad y urgencia de que enfrente a los tribunales chilenos.