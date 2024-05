El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), rechazó de manera contundente la idea de convertirse en una carta del oficialismo para futuras elecciones presidenciales, asegurando que no es algo que le interese.

En entrevista con Influyentes de CNN Chile, resaltó que esta opción está totalmente descartada, afirmando que sería un error grave distraerse de su rol como alcalde con una posibilidad como la presidencia de la República.

“No tengo la preparación para desempeñar un cargo de esa envergadura”, enfatizó. Asimismo, subrayó que no cuenta ni con las probabilidades ni con la voluntad de aspirar a dicha posición.

Además, Vodanovic manifestó que consideraría una falta de respeto hacia los electores de su comuna el contemplar esta posibilidad.

Cuando se le consultó nuevamente si existía alguna mínima apertura respecto a esa opción, insistió en que, en el momento actual, no es algo que considere para él, ya que no se siente capacitado para desempeñarse de manera adecuada en ese ámbito.

“Si me lo preguntas hoy, no es algo para mí, no es algo en lo que yo feliz o en lo que me pueda desempeñar de buena forma. La presidencia de la República está fuera de mi voluntad y capacidades”, concluyó.

