Tomás Duval: Mara Sedini “no ha estado a la altura ni ha hecho un relato político que sustente las medidas” tomadas por el Gobierno

En conversación con CNN Chile, el analista político se refirió a la caída de la aprobación de la administración de José Antonio Kast aseguró que "al gobierno le faltó comunicar adecuadamente y también una estrategia política detrás".

La reciente caída en la aprobación del gobierno que se ha evidenciado en encuestas de opinión ciudadana ha encendido las alertas en el mundo político.

Durante la jornada de ayer, la reciente edición de la encuesta Plaza Pública Cadem mostró que la aprobación del presidente José Antonio Kast cayó 4 puntos respecto a la medición anterior, situándose en 43%, mientras que la desaprobación a su gestión alcanzó el 51%.

Por su parte, Mara Sedini y Jorge Quiroz figuran como los ministros peor evaluados del gabinete con un 42% y 44% de desaprobación, respectivamente.

Esto en medio de la polémica generada por una serie de medidas que tomó la actual administración en materia fiscal, incluido el aumento en los precios de todos los combustibles.

“El presidente va a tener que mirar la construcción política de sus decisiones”

Este lunes, Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, advirtió en conversación con Hoy Es Noticia que “si el gobierno no corrige, el gran capital político está a punto de esfumarse”.

El analista sostuvo que “al gobierno le faltó comunicar adecuadamente y también una estrategia política detrás, que yo no la veo andando, más allá de la lógica del gobierno de emergencia”.

Respecto a la confianza ciudadana en las medidas del Ejecutivo, Duval aseguró que “el 60% dice que tiene poca confianza en la medida que el gobierno tomó. Eso es muy grave para un gobierno. La pérdida de confianza cuesta mucho recuperar”.

Sobre la relevancia de esta situación temprana en el mandato, señaló que “entrar al primer mes de gobierno y ya enfrentar problemas de confianza me parece que es un tema al que el gobierno debería colocarle luces rojas para ver cómo enfrentan esta problemática”.

Acerca de la posibilidad de que exista una “bandera blanca” para las decisiones que toma el ministro Quiroz, Duval advirtió que “los gobiernos deben tener claro que la popularidad es relevante si quieren realizar un programa de gobierno“.

“El ministro de Hacienda tiene una mirada demasiado tecnocrática”, agregó.

Finalmente, sobre los diversos cuestionamientos políticos que ha recibido la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, por el relato del Ejecutivo sobre la situación económica, especialmente tras la polémica por el concepto de “Estado en quiebra”, el analista puntualizó que “el presidente tendrá que mirar la construcción política de sus decisiones y el relato que acompaña”.

“Hasta el momento, la vocera de gobierno no ha estado a la altura, no ha hecho un relato político que sustente las medidas (…), pero los costos y la mala acción los paga el gobierno”, puntualizó.